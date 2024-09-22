В «МЮ» определились, кто может стать долгосрочной заменой для Фернандеша

Дата публикации: 22-09-2024

В «Манчестер Юнайтед» продолжают поиски сменщика для Бруну Фернандеша. «Fussball News» утверждает, что в скором времени обойму «красных дьяволов» может пополнить Оскар Глух. В английском клубе хотят, чтобы именно хавбек «Зальцбурга» заменил в команде португальца.



Состав «манкунианцев» Фернандеш пополнил в 2020 году. Трудовые отношения с 30-летним футболистом истекают в 2027 году. В 7 встречах текущего сезона на счету Бруну 4 голевые передачи.



«Ред Булл Зальцбург» подписал Глуха зимой прошлого года, выкупив его контракт у «Маккаби» за 7 миллионов евро. Соглашение с полузащитником действует до июня 2027 года.



В этом сезоне израильтянин провел за «быков» 12 игр (4 забитых мяча, 3 ассиста). Transfermarkt.de оценивает Глуха в 25 млн евро.