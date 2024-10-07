10 самых интересных предложений из онлайн-магазинов НБА по версии 1xBet

Дата публикации: 07-10-2024

Обычный болельщик вряд ли прыгает так высоко как Леброн Джеймс, или видит площадку как Никола Йокич. Но фаны могут чувствовать себя частью любимого клуба, заглянув в его магазин. 1xBet составил рейтинг самых оригинальных товаров и необычных вещей, которые не оставят равнодушным настоящего любителя баскетбола.

Майка Джордана с номером 45

Под каким номером играл Майкл Джордан? 99 из 100 людей скажут, что под 23-м. Однако в сезоне 1994/1995 Джордан вернулся из баскетбол и выбрал №45, под которым играл еще в школе. Интересно, что с новыми цифрами на спине Джордан сыграл ровно 23 игры, а затем вернулся к привычному номеру.

Худи Виктора Вембаньямы

От товара, связанного с главной легендой лиги – к товару, связанному с новой надеждой НБА. Виктор Вембаньяма – чудо природы с ростом 224 см и размахом рук 244 см. Одежда его «обычного» размера будет велика для кого угодно, но вот стильное худи с первым номером, лого Сперс и фамилией француза на спине может примерить каждый. Отметим удачное сочетание черного и белого – классика, которая всем к лицу.

Автомобильный номер Тандер

Приятно показать другим автомобилистам, за кого ты болеешь, и у фанатов Оклахомы есть такая возможность - они могут купить автомобильный номер с подписью Thunder Way и логотипом клуба. По мнению 1xBet, это прекрасная идея для подарка близкому человеку.

Кепка Нетс от Баския

Кепок в магазинах клубов очень много. Выделим ту, которая выполнена в стиле художника Жана-Мишеля Баския. Он провел детство в Бруклине, поэтому для Нетс было весьма логично выбрать его рисунок для City Edition – варианта формы, которая подчеркивает культурные особенности города клуба.

Та-самая-форма Рэпторз с динозавром

Джерси, которое регулярно попадает в топы необычных форм. Забавный динозаврик не выглядит грозным, но ведь и Рэпторс в 1990-х не часто пугали соперников. Зато эта команда была яркой и стильной, а полеты Винса Картера фанаты помнят и сейчас. На выбор названия клуба, созданного в 1994 году, повлияла популярность фильма “Парк юрского периода”. Прошли годы и ту форму Торонто любители баскетбола помнят так же хорошо, как фаны кино – бессмертный шедевр Спилберга.

Рождественский свитер Уорриорз

Голден Стэйт – один из самых популярных клубов мира, выигравший 4 титула с 2014-го. Свитер – символ того, что за эти годы Уорриорз стали регулярными участниками рождественских матчей, в которых играют лучшие клубы лиги.

Мяч, подписанный Джулиусом Ирвингом

Dr. J – человек, который сделал данки популярными. Самый зрелищный игрок НБА, кумир миллионов мальчишек, некоторые из которых сами стали суперзвездами лиги. В магазине лиги есть мячи, подписанные другими звездами, но мы хотим выделить именно этот.

Кроссовки из коллекции Леброна и Ливерпуля



Один из величайших игроков в истории баскетбола и один из величайших клубов в истории футбола. Стильная обувь от “Короля”, в которой ты никогда не будешь идти один. К тому же Джеймс и the Reds неоднократно доказывали, что в мире нет ничего невозможного.

Подписанное фото Рэя Аллена, делающего бросок в матче с Сан-Антонио

Шестой матч финала 2013-го, вокруг арены уже ставили конструкции для послематчевой церемонии награждения Шпор медалями и Кубком Лэрри О’Брайена. Но у Рэя Аллена было свое особое мнение и поэтому фото с автографом главного героя станет идеальным подарком для фанатов Хит.

Чемпионский кубок Селтикс 2024 года

Мы просто не могли не завершить этот список чем-то другим. Бостон Селтикс - действующий чемпион НБА, и у их фанатов есть прекрасная возможность заказать реплику награды в специальном подарочном кейсе. Один из лучших способов потратить $90 на сувенир.

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