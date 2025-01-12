«Аль-Хиляль» рассматривает Нуньеса в качестве замены Неймара

Дата публикации: 12-01-2025

Ресурс «Anfield Watch» информирует, что сразу несколько саудовских команд интересуются Дарвином Нуньесом.



Известно, что форвард «Ливерпуля» привлек внимание «Аль-Хиляля». В клубе видят в нем сменщика Неймара, который в скором времени может покинуть команду. «Сине-белые» высоко оценивают игровые качества Нуньеса и уверены, что его подписание положительно скажется на имидже клуба.



Трудовые отношения 25-летнего уругвайца с «Ливерпулем» действуют до середины 2028 года. В текущем сезоне на счету Нуньеса 26 встреч в составе «мерсисайдцев» (4 забитых мяча, 4 результативные передачи).



Ориентировочный ценник на нападающего составляет 65 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).