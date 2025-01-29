"Манчестер Юнайтед" согласовал сделку по Патрику Доргу: почему Рубен Аморим хочет универсального игрока

Дата публикации: 29-01-2025

Спрос на качественных левых защитников в современном футболе постоянно растет, и Патрик Доргу выделяется как один из самых перспективных вариантов в Европе. Несмотря на борьбу "Лечче" за выживание в Серии А, 20-летний датчанин демонстрирует великолепную форму, укрепив репутацию универсального и талантливого игрока.

Доргу начал свою карьеру на позиции левого защитника, играя в академии датского "Нордшелланда", а затем продолжил в "Лечче". Однако в последнее время он стал действовать на правом фланге атаки, смещаясь в центр под левую ногу. Кроме того, за сборную Дании он играет в более атакующей роли. Такая адаптивность делает его ключевой целью для "Манчестер Юнайтед". По данным журналиста Фабрицио Романо, "Юнайтед" согласовал с "Лечче" сделку на сумму €30 млн плюс €5 млн в виде бонусов.

Почему "Манчестер Юнайтед" заинтересован в Патрике Доргу?

Тактическая система главного тренера "Юнайтед" Рубена Аморима идеально подходит под характеристики Доргу. Аморим часто использует схему 3-4-2-1, где важную роль играют фланговые защитники. У "Юнайтед" есть проблемы в этих зонах: Диогу Далот и Нуссайр Мазрауи, которые выступают на позициях вингбэков, являются номинальными крайними защитниками и испытывают сложности в атакующих фазах.

На левой стороне ситуация еще сложнее. Люк Шоу, когда здоров, демонстрирует высокий класс, но его физическая готовность из-за частых травм вызывает вопросы. Тайрелл Маласия только недавно вернулся после пропуска всего прошлого сезона. Доргу, с его атакующими инстинктами и левой ногой, может стать идеальным решением для позиции левого вингбэка, а при необходимости заменить игроков и на правом фланге.

Стоимость и детали сделки

Несмотря на сообщения, "Лечче" не испытывает финансового давления для продажи Доргу в январе. Однако клуб осознает, что 20-летний защитник является их самым ценным активом, оцененным в €20 млн. Источник Transfermarkt сообщает, что предложение около €30 млн может ускорить переговоры.

Сейчас "Лечче" находится на 18-м месте в Серии А и ведет борьбу за выживание, поэтому клуб предпочел бы оставить Доргу до лета. Однако "Манчестер Юнайтед" не единственный, кто интересуется игроком — за ним также наблюдают "Челси" и ряд других топ-клубов Европы.

Комментарий эксперта

Эксперт Transfermarkt по Серии А, Ятин Дитль, отметил:

"Его позицию трудно определить. Он номинально левый защитник с сильными атакующими качествами, но недавно его использовали в атаке, где он даже комфортнее себя чувствует справа. У него большой потенциал, но переход в "Манчестер Юнайтед" сейчас может быть преждевременным."

Таким образом, универсальность и высокий потенциал делают Доргу идеальным вариантом для усиления "Юнайтед", однако его переход остается открытым вопросом.