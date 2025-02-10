«Васко да Гама» сделал предложение «Крыльям Советов» по переходу Гарре

Дата публикации: 10-02-2025 23:32

«Васко да Гама» хочет арендовать Бенхамина Гарре, принадлежащего «Крыльям Советов». Бразильцы уже направили соответствующее предложение самарской команде.



Согласно информации, размещенной в социальной сети «Х» Германом Гарсией Гровой, «Васко да Гама» готов заплатить за аренду 0,5 млн евро. Помимо этого, клуб хочет прописать в договоре возможность выкупа вингера за 4 млн евро. Руководство самарской команды не согласно принять данное предложение. В «Крыльях» требуют увеличить размер выкупа до 4,5 млн евро, а само условие сделать обязательным.



Самарцы приобрели Гарре у аргентинского «Расинга» за 1 700 000 млн евро.



В этом сезоне на счету футболиста 2 забитых мяча и 1 ассист в 18 встречах за «зелено-бело-синих». Контракт Бенхамина с клубом истекает в 2026 году.