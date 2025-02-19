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«Ливерпуль» хочет приобрести одного из самых дорогих нападающих АПЛ

Дата публикации: 19-02-2025 20:31

«Ливерпуль» проявляет предметный интерес к Александеру Исаку, принадлежащему «Ньюкаслу». Информация появилась в аккаунте Экрема Конура в социальной сети.

«Мерсисайдцы» ближайшим летом рассчитывают найти замену для Дарвина Нуньеса. В числе рассматриваемых вариантов значится и Исак. Причем форвард «Ньюкасла» является приоритетной целью для «Ливерпуля».

Трудовые отношения Исака с «сороками» действуют до июня 2028 года. В текущем сезоне в активе шведа 28 встреч за «Ньюкасл Юнайтед» (19 забитых мячей, 5 результативных пасов).

Трансферная стоимость 25-летнего нападающего равняется 75 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).

Ранее СМИ писали об интересе к Исаку со стороны «Барселоны».

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