«Ливерпуль» хочет приобрести одного из самых дорогих нападающих АПЛ

Дата публикации: 19-02-2025 20:31

«Ливерпуль» проявляет предметный интерес к Александеру Исаку, принадлежащему «Ньюкаслу». Информация появилась в аккаунте Экрема Конура в социальной сети.



«Мерсисайдцы» ближайшим летом рассчитывают найти замену для Дарвина Нуньеса. В числе рассматриваемых вариантов значится и Исак. Причем форвард «Ньюкасла» является приоритетной целью для «Ливерпуля».



Трудовые отношения Исака с «сороками» действуют до июня 2028 года. В текущем сезоне в активе шведа 28 встреч за «Ньюкасл Юнайтед» (19 забитых мячей, 5 результативных пасов).



Трансферная стоимость 25-летнего нападающего равняется 75 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).



Ранее СМИ писали об интересе к Исаку со стороны «Барселоны».