"Болонья" - "Милан". Прогноз на матч чемпионата Италии 27 февраля

Дата публикации: 27-02-2025 02:50

Посреди недели в Италии состоится перенесенный матч 9-го тура Серии А – встреча принципиальных соперников в борьбе за еврокубки.

Поединок «Болоньи» и «Милана» изначально был запланирован на конец октября, но его перенесли из-за неблагоприятных погодных условий. Тогда сильные ливни привели к наводнениям и временно закрыли стадион «Ренато Далль'Ара» с прилегающими территориями.

Сейчас обе команды имеют по 41 очку, а победитель этой встречи обгонит «Фиорентину» (42 балла), заняв место в еврокубковой зоне. Однако статистика говорит в пользу «Милана»: «россонери» не проигрывают «Болонье» уже более девяти лет – с января 2016-го, одержав 13 побед и сыграв 4 раза вничью за этот период.

Тем не менее, выездная форма «Милана» оставляет желать лучшего – 4 поражения в 5 последних гостевых матчах. В то же время «Болонья» уверенно действует на своем поле, набрав 13 очков из 15 возможных с 12 января.

Исходя из этого, предлагаем два варианта ставок: