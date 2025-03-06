18:44 ()
Свернуть список

Главный тренер "Лиона" Паулу Фонсека получил длительную дисквалификацию

Дата публикации: 06-03-2025 18:00

Профессиональная футбольная лига Франции вынесла жесткое наказание наставнику "Лиона" Паулу Фонсеке, отстранив его от деятельности на продолжительный срок.

Инцидент произошел 2 марта в матче против "Бреста". По информации арбитра встречи Бенуа Мийо, португальский специалист проявил агрессию, попытавшись ударить его головой. Конфликт разгорелся после спорного эпизода с возможным пенальти в пользу "Бреста", когда Фонсека бурно выражал недовольство решением судьи. В итоге он получил красную карточку и был удален с поля.

Теперь Фонсека не сможет находиться на скамейке запасных, в комнатах официальных лиц и исполнять любые официальные обязанности до 30 ноября 2025 года. Кроме того, до 15 сентября 2025 года ему запрещен доступ в раздевалку, на поле, в тоннель и прилегающие зоны.

Санкции вступают в силу незамедлительно.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close