«МЮ» готов продать Онана саудовцам, потенциальная замена – вратарь из Лиги 1

Дата публикации: 23-03-2025 23:22

«Манчестер Юнайтед» согласен расстаться с Андре Онана и уже ищет для него сменщика. Карьера 28-летнего камерунца может продолжиться в Саудовской Аравии. Информацией поделился ресурс «The Sun».



«Манкунианцы» рассматривают вариант с подписанием Люки Шевалье. Представители клуба наблюдают за вратарем «Лилля» на протяжении нескольких месяцев. Француз оценивается в 40 млн фунтов (47,6 млн евро). Также «МЮ» интересуется Сенне Ламменсом, принадлежащим «Антверпену». Трансфер бельгийца обойдется в 30 миллионов фунтов (€ 35,7 млн).



В текущем сезоне в активе Онана 40 игр за «красных дьяволов» (9 встреч без пропущенных мячей).



Контракт с камерунцем в силе до 2028 года. Рыночный ценник на голкипера составляет 32 млн евро («Transfermarkt»).