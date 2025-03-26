23:17 ()
Свернуть список

Стал известен возможный новый клуб голкипера «Реала» и сборной Украины Лунина

Дата публикации: 26-03-2025 21:58

«Sporx» информирует, что к Андрею Лунину из «Реала» есть интерес со стороны «Галатасарая».

Турки решили не пролонгировать сотрудничество с возрастным Фернандо Муслерой и расстанутся с ним по завершении сезона. Клубу нужно усиление на вратарскую позицию, и Лунин является приоритетом для «Галатасарая». Руководство «львов» планирует убедить украинца принять их предложение, сыграв на том, что он сможет выступить в Лиге чемпионов.

На переход 26-летнего футболиста стамбульцы готовы потратить большую сумму. Ожидается, что переговоры с «Реалом» по трансферу Лунина начнутся в ближайшие дни.

В списке претендентов на кипера также значатся «Бавария», «МЮ» и «ПСЖ».

Соглашение Лунина с «Реалом» рассчитано до 2030 года. В этом сезоне украинец защищал ворота «сливочных» в 12 играх (3 «сухих» матча).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close