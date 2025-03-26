Стал известен возможный новый клуб голкипера «Реала» и сборной Украины Лунина

Дата публикации: 26-03-2025 21:58

«Sporx» информирует, что к Андрею Лунину из «Реала» есть интерес со стороны «Галатасарая».



Турки решили не пролонгировать сотрудничество с возрастным Фернандо Муслерой и расстанутся с ним по завершении сезона. Клубу нужно усиление на вратарскую позицию, и Лунин является приоритетом для «Галатасарая». Руководство «львов» планирует убедить украинца принять их предложение, сыграв на том, что он сможет выступить в Лиге чемпионов.



На переход 26-летнего футболиста стамбульцы готовы потратить большую сумму. Ожидается, что переговоры с «Реалом» по трансферу Лунина начнутся в ближайшие дни.



В списке претендентов на кипера также значатся «Бавария», «МЮ» и «ПСЖ».



Соглашение Лунина с «Реалом» рассчитано до 2030 года. В этом сезоне украинец защищал ворота «сливочных» в 12 играх (3 «сухих» матча).