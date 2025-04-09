Микель Артета: "Был совершенно убежден, что такой результат с "Реалом" возможен"

Дата публикации: 09-04-2025 20:13

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал результат первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского "Реала", отметив, что его команда была готова к подобному развитию событий. Несмотря на то что соперник считался фаворитом, Артета заявил, что верил в своих игроков с самого начала.

«Я был абсолютно убежден, что мы способны показать такую игру и добиться нужного результата. Мы проделали колоссальную работу, чтобы оказаться на этом уровне, и мои ребята это доказали», — отметил испанский специалист после финального свистка.

По словам Артеты, его команда подошла к поединку с полным пониманием силы соперника, но при этом с уверенностью в собственных возможностях: «Когда ты играешь с "Реалом", ты должен быть не только тактически готов, но и психологически стабилен. Это команда, которая знает, как побеждать в Лиге чемпионов, у них фантастический опыт, но у нас есть свой стиль, свой характер и своя цель».

Наставник "канониров" особенно отметил первую половину встречи, где, по его мнению, "Арсенал" контролировал игру и создал ряд опасных моментов: «Мы хорошо двигались, контролировали темп и играли с мячом уверенно. Возможно, могли забить больше, но и один гол против такого соперника — уже многое значит».

Артета также подчеркнул, что результат матча стал логичным продолжением прогресса "Арсенала" в последние сезоны: «То, что мы сегодня показали — это не случайность. Это результат кропотливой работы, каждодневной подготовки и веры в нашу философию. Мы играем с убеждением и с огромным желанием добиться большего».

Тренер выразил благодарность болельщикам, которые поддерживали команду весь матч и создали невероятную атмосферу на стадионе: «Фанаты сегодня были с нами каждую минуту. Они помогли нам пройти через трудные эпизоды и подталкивали вперёд. Это невероятно важно».

Однако Артета напомнил, что впереди еще вторая игра, и она будет не менее важной: «Мы на полпути. В Мадриде будет совсем другая история, совсем другой матч. Там нас ждет тяжелое давление, но мы готовы. Мы знаем, что способны на большее, и мы поедем туда с тем же настроем».