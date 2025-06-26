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Президент «Бенфики» заявил, что «Реал» не делал предложений по Каррерасу

Дата публикации: 26-06-2025 02:47

Глава «Бенфики» Руй Кошта высказался насчет возможного трансфера защитника Альваро Каррераса в «Реал» (Мадрид).

«Прежде чем начать переговоры, необходимо получить конкретное предложение от «Реала». Если оно появится, мы его рассмотрим. Но сейчас фокус клуба полностью сосредоточен на клубном чемпионате мира – это не лучший момент для переговоров о трансферах. Альваро остается в составе и помогает команде», - приводит слова Кошты издание «Madrid Universal».

Ранее в испанских СМИ появились слухи, что мадридцы готовы заплатить за Каррераса около 45 млн евро. Утверждалось, что 22-летний испанец успеет дебютировать за «королевский клуб» уже на КЧМ. Однако турнир стартовал 14 июня, а переход так и не состоялся.

По ходу прошедшего сезона левый фулбек поучаствовал в 50 играх во всех турнирах (4 забитых мяча, 5 результативных пасов).

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