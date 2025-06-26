Президент «Бенфики» заявил, что «Реал» не делал предложений по Каррерасу

Дата публикации: 26-06-2025 02:47

Глава «Бенфики» Руй Кошта высказался насчет возможного трансфера защитника Альваро Каррераса в «Реал» (Мадрид).



«Прежде чем начать переговоры, необходимо получить конкретное предложение от «Реала». Если оно появится, мы его рассмотрим. Но сейчас фокус клуба полностью сосредоточен на клубном чемпионате мира – это не лучший момент для переговоров о трансферах. Альваро остается в составе и помогает команде», - приводит слова Кошты издание «Madrid Universal».



Ранее в испанских СМИ появились слухи, что мадридцы готовы заплатить за Каррераса около 45 млн евро. Утверждалось, что 22-летний испанец успеет дебютировать за «королевский клуб» уже на КЧМ. Однако турнир стартовал 14 июня, а переход так и не состоялся.



По ходу прошедшего сезона левый фулбек поучаствовал в 50 играх во всех турнирах (4 забитых мяча, 5 результативных пасов).