Игрок "Барселоны" Гави поделился мнением о конкуренции с "Реалом"

Дата публикации: 01-08-2025 18:01

Полузащитник «Барселоны» Гави высказался о соперничестве с мадридским «Реалом» и текущем балансе сил между двумя грандами испанского футбола.

— Конечно, «Реал» обеспокоен, — отметил Гави. — Мы обыграли их четыре раза подряд, и такого раньше просто не было. Понятно, что подобная серия вызывает у них волнение.

Футболист напомнил, что в прошлом сезоне каталонцы выглядели гораздо убедительнее своего главного соперника, как по игре, так и по результатам:

— Мы провели отличный сезон, а «Реал», по сути, остался без трофеев. Сейчас они провели точечное усиление, подписали действительно сильных игроков. Это серьезный шаг с их стороны. Посмотрим, как они проявят себя в новом чемпионате.

При этом Гави подчеркнул, что уважает уровень команды из Мадрида и не сомневается, что впереди будет много напряжённых встреч:

— У «Реала» по-прежнему отличная команда, — добавил он. — Они всегда были конкурентоспособны, и это только подогревает наше желание быть лучше.

Таким образом, молодой хавбек дал понять: в «Барсе» уверены в себе и не собираются сбавлять темп, несмотря на усиление главного конкурента.