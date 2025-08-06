«Арсенал» не готов платить £ 68 млн за Эзе, «Кристал Пэлас» не хочет снижать цену

Дата публикации: 06-08-2025 10:17

Атакующий хавбек Эберечи Эзе, права на которого принадлежат «Кристал Пэлас», хочет сменить клубную прописку в текущую трансферную кампанию. «The Sun» пишет, что футболист стремится перейти в стан «Арсенала».



Однако «канониры» не спешат активировать опцию выкупа 27-летнего игрока сборной Англии, которая составляет 68 000 000 фунтов стерлингов (78,2 млн евро). Учитывая стабильное финансовое положение «Пэлас», руководство клуба вряд ли пойдет на уступки и снизит стоимость Эзе.



В прошлом сезоне Эберечи принял участие в 43 играх (14 забитых мячей, 11 результативных передач).



Контракт полузащитника со «стекольщиками» действителен до конца июня 2027 года. По версии «Transfermarkt», его рыночная стоимость равняется € 55 млн.