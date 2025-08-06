16:07 ()
Свернуть список

«Арсенал» не готов платить £ 68 млн за Эзе, «Кристал Пэлас» не хочет снижать цену

Дата публикации: 06-08-2025 10:17

Атакующий хавбек Эберечи Эзе, права на которого принадлежат «Кристал Пэлас», хочет сменить клубную прописку в текущую трансферную кампанию. «The Sun» пишет, что футболист стремится перейти в стан «Арсенала».

Однако «канониры» не спешат активировать опцию выкупа 27-летнего игрока сборной Англии, которая составляет 68 000 000 фунтов стерлингов (78,2 млн евро). Учитывая стабильное финансовое положение «Пэлас», руководство клуба вряд ли пойдет на уступки и снизит стоимость Эзе.

В прошлом сезоне Эберечи принял участие в 43 играх (14 забитых мячей, 11 результативных передач).

Контракт полузащитника со «стекольщиками» действителен до конца июня 2027 года. По версии «Transfermarkt», его рыночная стоимость равняется € 55 млн.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close