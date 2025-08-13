"ПСЖ" исключил голкипера Джанлуиджи Доннарумму из заявки на матч за Суперкубок УЕФА

Дата публикации: 13-08-2025 21:33

Парижский «ПСЖ» принял неожиданное решение — итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма не включён в заявку команды на матч за Суперкубок УЕФА. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Встреча за трофей с лондонским «Тоттенхэмом» состоится в среду, 13 августа.

Контракт 26-летнего голкипера с парижским клубом действует до лета 2026 года, однако, как утверждает источник, стороны так и не пришли к соглашению о его продлении. Более того, уже сейчас ясно, что Доннарумма покинет «ПСЖ» либо этим летом, если клуб получит подходящее предложение, либо через год — в статусе свободного агента.

Окружение футболиста крайне недовольно сложившейся ситуацией и считает, что исключение из состава на такой важный матч является несправедливым шагом со стороны клуба. Для Доннаруммы, который за время выступления в Париже стал основным вратарём команды, подобное решение выглядит как явный сигнал о предстоящих переменах.

Ситуацию подогревает и недавнее кадровое событие: 9 августа «ПСЖ» официально объявил о трансфере вратаря Люка Шевалье из «Лилля». Этот шаг многие эксперты расценили как прямую подготовку к возможному уходу Доннаруммы. Приобретение молодого и перспективного французского голкипера может означать, что парижане уже определились с будущим на этой позиции и готовы начать постепенную замену первого номера.

Напомним, Джанлуиджи Доннарумма перешёл в «ПСЖ» летом 2021 года из «Милана» на правах свободного агента и за три сезона провёл более сотни матчей за клуб, став чемпионом Франции и обладателем национальных кубков. Однако, несмотря на успехи, его выступления неоднократно становились предметом критики, а слухи о возможном расставании с парижанами ходили уже не первый сезон.

Теперь же ситуация вышла на новый уровень: отсутствие в заявке на Суперкубок выглядит не просто как тренерское решение, а как часть стратегического плана клуба. В ближайшие недели станет ясно, останется ли Доннарумма в Париже до конца сезона или покинет столицу Франции уже в это трансферное окно.