15-10-2025

Известный российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим мнением о ситуации в московском футбольном клубе «Торпедо». Сегодня, 15 октября, стало официально известно, что чёрно-белые расстались с главным тренером Дмитрием Парфёновым. Вместо него на должность главного тренера был приглашён Олег Кононов, который возвращается в команду спустя всего два месяца после ухода.

«Мне кажется, самолёт с гордой надписью «Торпедо» вышел на закритические углы атаки, попал в плоский штопор и листочком приближается к земле, к сожалению. Не дай бог такое нам всем пережить. Это метафора — фигура речи.

Знаете, как сказал поэт: на словах он — Лев Толстой, а на деле — торпедовец простой. Мы просто видим крах некогда великой команды. И это уже даже не смешно, это грустно», — отметил Губерниев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Николаю Баранову.

На данный момент «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Лиги Pari. Клуб переживает крайне сложный период: неудачные выступления на протяжении сезона, отставка тренера и постоянные кадровые перестановки поставили некогда знаменитую команду на грань кризиса. Возвращение Кононова болельщики восприняли с надеждой, однако многие эксперты, в том числе и Губерниев, отмечают: ситуация вокруг «Торпедо» всё больше напоминает затяжную череду неудач, которую не так просто переломить.

Исторически «Торпедо» считалось одним из самых значимых клубов российскоcов футбола, однако в последние годы команда неоднократно сталкивалась с финансовыми трудностями и внутренними проблемами. Специалисты опасаются, что дальнейшие провалы могут окончательно подтолкнуть клуб к ещё более серьёзным последствиям. Болельщикам остается надеяться, что новое назначение вдохнет в коллектив необходимую энергию для спасения сезона.