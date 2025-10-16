Игроку «Кайрата» было 19 лет – он скончался во время матча Первой лиги Казахстана

Дата публикации: 16-10-2025 23:26

Трагедия произошла во время матча 25-го тура Первой лиги Казахстана: 19-летний воспитанник футбольного клуба «Кайрат» Диас Толеу скоропостижно скончался прямо на поле. Встреча проходила между командами «Хан-Тенгри» и «Экибастуз». На 65-й минуте молодой футболист внезапно упал, не столкнувшись ни с кем из соперников и не проявляя признаков травмы. Медицинский персонал мгновенно выбежал на газон и увёз его с поля на носилках. Позднее, вечером 16 октября, Казахстанская федерация футбола официально подтвердила трагическую новость о смерти игрока.

Диас Толеу родился в Алматы 4 мая 2006 года и с раннего возраста занимался в академии «Кайрата». В апреле 2024 года он подписал контракт с клубом «Хан-Тенгри», где смог проявить себя как перспективный вингер. В текущем сезоне Первой лиги Казахстана Диас принял участие в 18 матчах, однако отличиться результативными действиями, такими как голы и передачи, не успел.

За молодёжную команду «Кайрата» спортсмен провёл 15 встреч, сумев забить три мяча и отдать две голевые передачи. Друзья, коллеги и тренеры Диаса Толеу выражают глубокие соболезнования его семье и близким, а также отмечают его преданность футболу, трудолюбие и целеустремлённость. Футбольное сообщество Казахстана скорбит по трагически ушедшему талантливому игроку, которому было всего 19 лет.