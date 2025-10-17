Моуриньо дал ответ турецким журналистам через WhatsApp

Дата публикации: 17-10-2025 14:38

Экс-наставник «Фенербахче» и действующий главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуринью прокомментировал критику в свой адрес, прозвучавшую со стороны президента турецкого клуба Садеттина Сарана.

Президент «Фенербахче» раскритиковал Моуринью за неудачный предсезонный сбор команды, подчеркнув, что в летний период футболисты организовывали лишь по одной тренировке в день, что он посчитал совершенно недостаточным для подготовки к сезону.

Турецкие журналисты из издания Sabah обратились к португальскому тренеру через WhatsApp с просьбой прокомментировать высказывания Сарана. Ответ Моуринью оказался очень кратким и прямолинейным.

«Меня больше не интересует «Фенербахче»», – четко заявил он.

Напомним, что Моуринью был отправлен в отставку с поста главного тренера «Фенербахче» в конце августа этого года. После этого 62-летний специалист возглавил португальский клуб «Бенфика».

На данный момент «Бенфика» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии, имея в своем активе 18 очков после 8 проведенных матчей текущего сезона.

Несмотря на критику и непростые времена в Турции, Моуринью продолжает демонстрировать свои тренерские качества, успешно руководя одной из ведущих команд Португалии.