Итальянский политик подверг критике Дженнаро Гаттузо

Дата публикации: 14-11-2025 21:31

Известный итальянский политик Иньяцио Ла Русса публично высказал критику в адрес главного наставника национальной сборной Италии по футболу Дженнаро Гаттузо. Ла Русса не согласился с претензиями тренера, который выразил недовольство поведением итальянских фанатов на матче отборочного этапа чемпионата мира-2026 против сборной Молдавии. Напомним, та встреча завершилась победой Италии со счетом 2:0, однако некоторую часть болельщиков не устроило качество игры команды, и они начали скандировать недовольные и даже негативные кричалки в адрес своих футболистов.

По мнению Ла Руссы, разочарование фанатов должно восприниматься не как проявление неуважения, а как форма поддержки, которая способна мотивировать команду к лучшей игре: «Мы все должны быть едины и желать, чтобы Италия успешно прошла отбор и вышла на чемпионат мира, но даже недовольство и саркастические выкрики болельщиков могут представлять собой дополнительный стимул для футболистов. Пока протест фанатов остается в рамках цивилизованного поведения, не перерастая в насилие или агрессию, его нельзя считать чрезмерным или оскорбительным. Нельзя упрекать болельщика за то, что он выражает свое мнение о происходящем на поле. Вместо этого, стоит благодарить этих людей, ведь даже критика – проявление неравнодушия и любви к своей национальной сборной», — цитирует Ла Руссу Football Italia.

Политик подчеркнул, что страсть итальянских поклонников футбола традиционно выражается эмоционально и ярко, что отличает их от болельщиков в других странах Европы. По его словам, способность переживать за свою команду, поддерживать её даже критикой, в конечном счёте только помогает спортсменам расти и двигаться вперёд. Он считает, что фанаты вправе выражать своё недовольство, а тренерскому штабу важно уметь реагировать грамотно и использовать эмоции болельщиков как дополнительный ресурс для достижения новых побед.

После семи сыгранных туров отборочного этапа сборная Италии набрала 18 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I. Лидируют по-прежнему норвежцы, опережая итальянцев на три очка. Впереди у команды Дженнаро Гаттузо ещё несколько важных матчей, и поддержка фанатов, независимо от её характера, может сыграть решающую роль в борьбе за выход на чемпионат мира.