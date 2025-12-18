«Манчестер Сити» одолел «Брентфорд» и вышел в полуфинал Кубка английской лиги

Дата публикации: 18-12-2025 01:56

Завершился захватывающий матч 1/4 финала Кубка английской лиги, в котором встретились Манчестер Сити и Брентфорд. Игра прошла на стадионе Этихад в Манчестере, Англия, где хозяева при поддержке своих болельщиков показали уверенный футбол. Главным судьей встречи выступил Сэмюэл Барротт. Манчестер Сити добился победы со счётом 2:0 и вышел в полуфинал этого престижного турнира.

Счёт на 32-й минуте открыл нападающий Манчестер Сити Райан Шерки, забив эффектный гол в ворота Брентфорда. После первого тайма хозяева выглядели более собранно и продолжили доминировать на поле. На 67-й минуте полузащитник Савио закрепил преимущество Сити, отправив второй мяч в сетку соперников. Оставшееся время команды провели без резкой смены сценария - моментов было немного, и результативных действий больше не случилось.

На пути к четвертьфиналу Манчестер Сити в прошлом раунде уверенно обыграл Суонси Сити со счетом 3:1, а Брентфорд одержал крупную победу над Гримсби Таун - 5:0. Эти результаты подтверждают боевой настрой обеих команд на турнир.

Действующий обладатель Кубка английской лиги - Ньюкасл Юнайтед, который в финальном поединке прошлого сезона сумел сломить сопротивление Ливерпуля и завоевал титул с результатом 2:1.