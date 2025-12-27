Агент Салаха высказался о слухах о трансфере нападающего в «Фенербахче»

Дата публикации: 27-12-2025 01:54

Рами Аббас, агент нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, прокомментировал слухи, которые распространились в СМИ относительно возможного перехода футболиста в турецкий клуб «Фенербахче». В последние недели появились сообщения, что стамбульский клуб проявил интерес к звезде английской Премьер-лиги, однако представители игрока быстро разъяснили ситуацию.

«Он либо останется в «Ливерпуле», либо переедет в Саудовскую Аравию», - приводит слова Аббаса издание Sabah. По словам агента, переход в турецкий клуб не рассматривается и всех переговоров между сторонами хватило для того, чтобы внести ясность и исключить такой вариант развития событий.

Ранее в прессе обсуждалось, что «Фенербахче» пытался наладить прямой контакт с представителями игрока. Однако данная инициатива закончилась однозначным отказом - окружение Салаха дало понять, что переход в турецкий чемпионат невозможен.

В нынешнем сезоне Мохамед Салах принял участие в 19 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, отличился пятью голами и сделал четыре результативные передачи, продолжая быть одним из лидеров команды.