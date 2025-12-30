16:51 ()
Серхио Рамос ведёт переговоры с европейским клубом и может вскоре вернуться в Европу

Дата публикации: 30-12-2025 15:48

 

Экс-защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос рассматривает возможность возвращения в европейский футбол. Согласно информации, предоставленной Actu Foot и подтвержденной двумя независимыми журналистами, испанский футболист может продолжить карьеру в Лиге 1.

Особый интерес к опыту и лидерским качествам Рамоса проявляет французская "Ницца". Сейчас между игроком и представителями французского клуба ведутся предметные переговоры, в ходе которых обсуждаются детали потенциального контракта. "Ницца" рассматривает подписание Рамоса как способ укрепить линию обороны и повысить свои шансы на успех во внутреннем чемпионате и еврокубках.

Для Серхио Рамоса, которому недавно исполнилось 39 лет, это может стать отличной возможностью вновь проявить себя на высоком уровне после завершения сотрудничества с мексиканским "Монтерреем", который он покинул в начале декабря. Возвращение в европейский футбол мотивирует Рамоса продолжать профессиональную карьеру и делиться опытом с молодыми партнерами по команде.

