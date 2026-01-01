Дата публикации: 01-01-2026 17:07

Руководство футбольного клуба Челси из Лондона неожиданно заявило о прекращении сотрудничества с итальянским тренером Энцо Мареской.

Согласно информации, предоставленной известным спортивным журналистом Дэвидом Орнштейном, Энцо не останется без работы надолго. Сообщается, что итальянский специалист может заменить Пепа Гвардиолу на посту главного тренера Манчестер Сити. Испанский наставник, по некоторым прогнозам, планирует покинуть клуб уже этим летом.

Известно, что Энцо Мареска ведёт переговоры с представителями Манчестер Сити с октября 2025 года, однако официальных комментариев с обеих сторон пока не поступало.

В текущем сезоне Английской Премьер-лиги Челси занимает пятую позицию в турнирной таблице, набрав 30 очков после 19 проведённых матчей. В то же время Манчестер Сити расположился на втором месте с 40 баллами в 18 играх.

Смена тренерского штаба в Манчестер Сити может серьёзно повлиять на расстановку сил в чемпионате, учитывая важность предстоящих турниров и амбиции клуба сохранить лидерство в стране и на международной арене.

Энцо Мареска, известный своим тактическим мастерством и умением работать с молодыми футболистами, имеет все шансы внести свежие идеи и вдохнуть новую жизнь в игру "горожан". Его опыт в различных европейских футбольных системах делает его перспективным кандидатом на замену Пепу Гвардиоле.

Для Челси уход Марески – это начало новой эры, поскольку клубу предстоит найти нового тренера, способного продолжить развитие команды и сохранить высокий уровень игры на внутренней арене. В то же время переход Марески в Манчестер Сити станет одним из самых обсуждаемых кадровых изменений сезона.



