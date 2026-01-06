Тренер «ПСЖ» Луис Энрике отказался продлевать контракт и намерен уйти из клуба

Дата публикации: 06-01-2026 21:52

Главный тренер французского клуба «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике может в ближайшее время завершить свою работу в команде. Об этом сообщает авторитетное издание Bild. По информации источника, руководство ПСЖ предложило испанскому специалисту продлить контракт, однако Энрике отказался подписывать новое соглашение.

Отмечается, что Луис Энрике рассматривает возможность сменить обстановку и стремится к новому этапу в своей тренерской карьере. По действующему контракту между ПСЖ и специалистом стороны связаны до 30 июня 2027 года, однако из-за личных мотивов и желания попробовать свои силы в новом проекте, Энрике может покинуть клуб уже в ближайшее время.

Напомним, Луис Энрике возглавил «ПСЖ» летом 2023 года. За время своей работы с французской командой он добился значительных успехов - дважды стал чемпионом Франции, выиграл два Кубка страны и два Суперкубка Франции, а также завоевал Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок ФИФА и привёл команду к победе в Лиге чемпионов УЕФА. Благодаря этим достижениям Энрике считается одним из наиболее успешных тренеров клуба за последнее десятилетие.