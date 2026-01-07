«Барселона» отказалась от покупки Рашфорда, «Манчестер Юнайтед» рассчитывает на возвращение форварда

Дата публикации: 07-01-2026 12:18

Футбольный клуб "Барселона" решил не использовать опцию выкупа английского нападающего Маркуса Рашфорда у "Манчестер Юнайтед" по завершении его аренды. По информации издания Sport.es, руководство сине-гранатовых отказалось от перехода по экономическим причинам - в данный момент у клуба нет бюджета на проведение полноценного трансфера этого футболиста. Такая ситуация объясняется финансовыми сложностями, с которыми сталкивается каталонская команда в последние сезоны.

В то же время "Манчестер Юнайтед" выразил желание видеть Маркуса Рашфорда в своем составе после окончания аренды в Испании. Недавно клуб принял решение об увольнении главного тренера Рубена Аморима, считавшегося не заинтересованным в возвращении игрока. Теперь руководство "МЮ" уверено, что с новым наставником, имя которого пока держится в тайне, у Рашфорда появится реальный шанс закрепиться в основе и проявить свои лучшие качества.

Напомним, Маркус Рашфорд выступает за "Барселону" с июля 2025 года на правах аренды. За это время он принял участие в 25 официальных матчах во всех соревнованиях, отметился семью голами и сделал 11 результативных передач, став одним из заметных игроков в команде.