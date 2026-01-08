Эйден Хевен – самый молодой футболист «Манчестер Юнайтед», оформивший автогол в АПЛ

Дата публикации: 08-01-2026 23:51

В матче 21-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли» (2:2) защитник «Юнайтед» Эйден Хевен оказался в центре внимания, случайно поразив собственные ворота. Этот автогол сделал его самым молодым игроком «красных дьяволов», который забивал в свои ворота в истории АПЛ. Об этом информирует аккаунт Opta Sport в социальной сети X.

На момент автогола Хевену было всего 19 лет и 107 дней. Молодой защитник дебютировал за основной состав «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне и уже вышел на поле в 11 матчах, где кроме этого эпизода отметился одной голевой передачей партнёру. Его игровой прогресс не остаётся незамеченным, хотя данный момент навсегда останется в его статистике.

После 21 тура «Манчестер Юнайтед» имеет в своём активе 32 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Следующая встреча для подопечных Эрика тен Хага будет крайне важной - 17 января «красные дьяволы» сыграют дерби против «Манчестер Сити», одного из главных конкурентов за высокие позиции в лиге. Поклонники команды надеются увидеть успешную игру как от Хевена, так и от всего коллектива в предстоящем матче.