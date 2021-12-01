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Легия - Спартак Москва 9 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31800
9 Декабря 2021, Четверг. 20:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 6-й тур
Спартак ТрнаваСпартак М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Легия - Спартак Москва, которое состоится 9 Декабря 2021 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Польша. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Легия
Варшава, Польша
Спартак М
Москва, Россия
Главные тренеры
Польша Марек Голембевский
Португалия Руй Витория
История личных встреч
15.09.2021 Лига Европы Группа C. Тур 1 Спартак М0 : 1Легия
25.08.2011 Лига Европы Раунд плей-офф Спартак М2 : 3Легия
18.08.2011 Лига Европы Раунд плей-офф Легия2 : 2Спартак М
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги Европы: «Легия» — «Спартак». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.

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