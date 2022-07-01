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Барселона - Реал Мадрид 24 Июля прямая трансляция

Стадион: Эллиджиант (Лас-Вегас, США), вместимость: 65000
24 Июля 2022 года в 06:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
Барселона
Реал Мадрид

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Реал Мадрид, которое состоится 24 Июля 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Эллиджиант (Лас-Вегас, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Барселона
      Барселона, Испания
      Реал Мадрид
      Мадрид, Испания
      Главные тренеры
      ИспанияХавьер Эрнандес
      ИталияКарло Анчелотти
      История личных встреч
      20.03.2022 Испания - Примера Тур 29 Реал Мадрид0 : 4Барселона
      12.01.2022 Суперкубок Испании 1/2 финала Барселона2 : 3 ДВРеал Мадрид
      24.10.2021 Испания - Примера Тур 10 Барселона1 : 2Реал Мадрид
      10.04.2021 Испания - Примера Тур 30 Реал Мадрид2 : 1Барселона
      24.10.2020 Испания - Примера Тур 7 Барселона1 : 3Реал Мадрид
      01.03.2020 Испания - Примера Тур 26 Реал Мадрид2 : 0Барселона
      18.12.2019 Испания - Примера Тур 10 Барселона0 : 0Реал Мадрид
      02.03.2019 Испания - Примера Тур 26 Реал Мадрид0 : 1Барселона
      27.02.2019 Кубок Испании 1/2 финала Реал Мадрид0 : 3Барселона
      06.02.2019 Кубок Испании 1/2 финала Барселона1 : 1Реал Мадрид

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