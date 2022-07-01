Барселона - Реал Мадрид 24 Июля прямая трансляция
Стадион: Эллиджиант (Лас-Вегас, США), вместимость: 65000
24 Июля 2022 года в 06:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Реал Мадрид, которое состоится 24 Июля 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы), Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Эллиджиант (Лас-Вегас, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Главные тренеры
|Хавьер Эрнандес
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|20.03.2022
|Испания - Примера
|Тур 29
|0 : 4
|12.01.2022
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|2 : 3 ДВ
|24.10.2021
|Испания - Примера
|Тур 10
|1 : 2
|10.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 30
|2 : 1
|24.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 7
|1 : 3
|01.03.2020
|Испания - Примера
|Тур 26
|2 : 0
|18.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 10
|0 : 0
|02.03.2019
|Испания - Примера
|Тур 26
|0 : 1
|27.02.2019
|Кубок Испании
|1/2 финала
|0 : 3
|06.02.2019
|Кубок Испании
|1/2 финала
|1 : 1