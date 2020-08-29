Факел - Оренбург 29 Августа прямая трансляция
29 Августа 2023 года в 17:15 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа A
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Оренбург, которое состоится 29 Августа 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа A, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Факел
Воронеж
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Вадим Валентинович Евсеев
|Иржи Ярошик
История личных встреч
|22.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 3
|28.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|4 : 1
|13.11.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|22-й тур
|1 : 0
|31.07.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|0 : 2
|27.02.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|27-й тур
|1 : 2
|05.09.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|0 : 2
|18.11.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|24-й тур
|5 : 0
|05.08.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|6-й тур
|0 : 1
|15.11.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|1 : 2
|20.07.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|3-й тур
|1 : 0
|25.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|20.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
|13.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|09.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|0 : 2
|06.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|25.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|4 : 0
|12.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|09.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|2 : 0
|05.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2