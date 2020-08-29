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Факел - Оренбург 29 Августа прямая трансляция

29 Августа 2023 года в 17:15 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа A
Факел
Оренбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Оренбург, которое состоится 29 Августа 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа A, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Факел
Воронеж
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
Россия Вадим Валентинович Евсеев
Чехия Иржи Ярошик
История личных встреч
22.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Факел1 : 3Оренбург
28.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Оренбург4 : 1Факел
13.11.2021 ФНЛ - Первый дивизион 22-й тур Факел1 : 0Оренбург
31.07.2021 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур Оренбург0 : 2Факел
27.02.2021 ФНЛ - Первый дивизион 27-й тур Оренбург1 : 2Факел
05.09.2020 ФНЛ - Первый дивизион 7-й тур Факел0 : 2Оренбург
18.11.2017 ФНЛ - Первый дивизион 24-й тур Оренбург5 : 0Факел
05.08.2017 ФНЛ - Первый дивизион 6-й тур Факел0 : 1Оренбург
15.11.2015 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур Факел1 : 2Оренбург
20.07.2015 ФНЛ - Первый дивизион 3-й тур Оренбург1 : 0Факел
25.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Факел0 : 0
20.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Факел2 : 0
13.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 2 : 0Факел
09.08.2023 Фонбет Кубок России Группа A 0 : 2Факел
06.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 2 : 1Факел
25.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Оренбург1 : 1
20.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур 4 : 0Оренбург
12.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Оренбург0 : 2
09.08.2023 Фонбет Кубок России Группа A Оренбург2 : 0
05.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Оренбург0 : 2

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