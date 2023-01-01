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Ливерпуль - Арсенал 23 Декабря прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
23 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Ливерпуль
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Арсенал, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Арсенал
Лондон
62 Ирландия вр Кивин Келлехер
66 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
21 Греция зщ Константинос Цимикас
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
3 Япония пз Ватару Эндо
17 Англия пз Кёртис Джонс
11 Египет нп Мохамед Салах
18 Нидерланды нп Коди Гакпо
7 Колумбия нп Луис Диас
22 Испания вр Давид Райя
4 Англия зщ Бен Уайт
2 Франция зщ Вильям Салиба
6 Бразилия зщ Габриэл Магальянс
35 Украина пз Александр Зинченко
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
41 Англия пз Деклан Райс
29 Германия пз Кай Хаверц
7 Англия пз Букайо Сака
9 Бразилия нп Габриэл Жезус
11 Бразилия нп Габриэл Мартинелли
Главные тренеры
Германия Юрген Клопп
Испания Микель Артета
История личных встреч
09.04.2023 Англия - Премьер-лига 30-й тур Ливерпуль2 : 2Арсенал
09.10.2022 Англия - Премьер-лига 10-й тур Арсенал3 : 2Ливерпуль
16.03.2022 Англия - Премьер-лига 27-й тур Арсенал0 : 2Ливерпуль
20.01.2022 Англия - Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Арсенал0 : 2Ливерпуль
13.01.2022 Англия - Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч Ливерпуль0 : 0Арсенал
20.11.2021 Англия - Премьер-лига 12-й тур Ливерпуль4 : 0Арсенал
03.04.2021 Англия - Премьер-лига 30-й тур Арсенал0 : 3Ливерпуль
01.10.2020 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Ливерпуль0 : 0 4 : 5Арсенал
28.09.2020 Англия - Премьер-лига 3-й тур Ливерпуль3 : 1Арсенал
29.08.2020 Суперкубок Англии - 2020 Финал Арсенал1 : 1 5 : 4Ливерпуль
20.12.2023 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Ливерпуль5 : 1
17.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Ливерпуль0 : 0
14.12.2023 Лига Европы Группа E. 6-й тур 2 : 1Ливерпуль
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур 1 : 2Ливерпуль
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур 0 : 2Ливерпуль
17.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Арсенал2 : 0
12.12.2023 Лига чемпионов Группа B. 6-й тур 1 : 1Арсенал
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур 1 : 0Арсенал
05.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур 3 : 4Арсенал
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Арсенал2 : 1
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У Нуньеса прошлый сезон получился неубедительным просто по меркам форварда, который играет за такой топ-клуб, как «Ливерпуль». Однако наступил новый сезон, а эти проблемы остались. И, что ещё хуже, появились новые.Тот случай, когда ключевым навыком становится просто уверенность в себе Нападающий «Ливерпуля» сломался ментально. Поведение Дарвина Нуньеса — боль 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 18-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

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