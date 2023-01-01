Ливерпуль - Арсенал 23 Декабря прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
23 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Арсенал, которое состоится 23 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Арсенал
Лондон
|62
|вр
|Кивин Келлехер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|21
|зщ
|Константинос Цимикас
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|3
|пз
|Ватару Эндо
|17
|пз
|Кёртис Джонс
|11
|нп
|Мохамед Салах
|18
|нп
|Коди Гакпо
|7
|нп
|Луис Диас
|22
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|35
|пз
|Александр Зинченко
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|41
|пз
|Деклан Райс
|29
|пз
|Кай Хаверц
|7
|пз
|Букайо Сака
|9
|нп
|Габриэл Жезус
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Микель Артета
История личных встреч
|09.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 2
|09.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 2
|16.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
|20.01.2022
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 2
|13.01.2022
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 0
|20.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|4 : 0
|03.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 3
|01.10.2020
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|0 : 0 4 : 5
|28.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 1
|29.08.2020
|Суперкубок Англии - 2020
|Финал
|1 : 1 5 : 4
|20.12.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|5 : 1
|17.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|14.12.2023
|Лига Европы
|Группа E. 6-й тур
|2 : 1
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 2
|17.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|12.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 6-й тур
|1 : 1
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|05.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 4
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
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У Нуньеса прошлый сезон получился неубедительным просто по меркам форварда, который играет за такой топ-клуб, как «Ливерпуль». Однако наступил новый сезон, а эти проблемы остались. И, что ещё хуже, появились новые.Тот случай, когда ключевым навыком становится просто уверенность в себе Нападающий «Ливерпуля» сломался ментально. Поведение Дарвина Нуньеса — боль 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 18-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.