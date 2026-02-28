"Реал" озвучил сумму, за которую готов отпустить Лунина в "Милан"

Дата публикации: 28-02-2026 02:31

Милан столкнулся с трудностями в переговорах по новому контракту с основным голкипером Майком Меньяном и теперь рассматривает вариант с подписанием украинского вратаря Андрея Лунина, который сейчас выступает за мадридский Реал. Об этом сообщают различные итальянские СМИ, отмечая, что Лунин может стать альтернативой в случае ухода или проблем с продлением контракта Меньяна. Украинский голкипер уже давно находится в сфере интересов "россонери", которые внимательно следят за его ситуацией в испанском клубе.

По информации из Италии, Реал оценивает трансфер Андрея Лунина в 25 миллионов евро - это достаточно высокая сумма для Милана. Пока неизвестно, будет ли итальянский клуб вести переговоры о снижении стоимости, либо попытается предложить другую схему сделки. Также нет ясности, готов ли сам Лунин к переезду в Серию А или планирует остаться в мадридском клубе и бороться за место в основном составе.

В текущем сезоне Андрей Лунин выступает как второй голкипер Реала и занимает место в запасе, уступая основную позицию Тибо Куртуа. На данный момент он провел три матча за команду, в которых пропустил восемь голов. В одном из поединков Лиги чемпионов против Олимпиакоса, когда Куртуа отсутствовал из-за травмы, скауты Милана вместе с представителями Интера внимательно следили за игрой Лунина, оценивая его потенциал для усиления своих команд.