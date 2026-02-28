Букмекеры спрогнозировали шансы «Шахтера» на победу в Лиге конференций после жеребьевки

Дата публикации: 28-02-2026 02:30

Букмекерские конторы уже опубликовали свои коэффициенты на потенциального победителя Лиги конференций сезона 2025/26. Турнир по праву считается третьим по значимости среди еврокубков, и 27 февраля состоялась жеребьёвка стадии 1/8 финала, где продолжает борьбу донецкий Шахтер. На данный момент у букмекеров шансы "горняков" оцениваются коэффициентом 13.00, что делает Шахтер шестым фаворитом на завоевание трофея этого сезона.

По версии аналитиков, главным претендентом на титул является Кристал Пэлас с котировкой 4.00. В пятерке лидеров также оказались французский Страсбург (4.50), итальянская Фиорентина (8.00), немецкий Майнц (9.00) и испанский Райо Вальекано (9.00). Все ключевые эпизоды предстоящих и прошедших матчей можно отслеживать в режиме LIVE в Telegram Sport.ua, чтобы быть в курсе самых ярких моментов турнира.

На стадии 1/8 финала Шахтер встретится с польским клубом Лех. Если коллектив из Донецка пройдет дальше, его ожидают возможные встречи с командами АЗ Алкмаар или Спарта Прага, а затем уже возможные дуэли с Кристал Пэлас, АЕК Ларнака, Фиорентиной или Ракувом. Дорога к финалу для Шахтера будет сложной, требующей максимальной концентрации и удачи.

Календарь матчей плей-офф Лиги конференций: