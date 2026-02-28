«Астон Вилла» уступила «Вулверхэмптону», занимающему последнее место в таблице АПЛ

Дата публикации: 28-02-2026 02:32

Завершился матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретились футбольные клубы «Вулверхэмптон» и «Астон Вилла». Игра прошла на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне, Англия. Главным судьёй встречи был назначен Крэйг Поусон. В результате хозяева поля одержали победу со счётом 2:0.

Первый мяч в матче забил полузащитник «Вулверхэмптона» Жоао Гомес на 61-й минуте встречи. В концовке, на добавленном времени — на 90+8-й минуте — хавбек Родригу Гомеш установил окончательный счёт, забив второй гол для своей команды.

После этой игры «Астон Вилла» с 51 набранным очком занимает третье место в турнирной таблице высшего дивизиона английского чемпионата, тогда как «Вулверхэмптон», имея всего 13 очков, находится на последней, 20-й позиции.

В следующем туре 4 марта «Астон Вилла» сразится с «Челси», а «Вулверхэмптон» 3 марта сыграет против «Ливерпуля». Эти матчи обещают быть весьма напряжёнными и важными для обеих команд в дальнейшей борьбе за позиции в таблице.