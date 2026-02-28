«Зенит» победил «Балтику» в дебютном поединке после рестарта РПЛ

Дата публикации: 28-02-2026 02:28

Завершился поединок 19-го тура Мир РПЛ, в котором столкнулись санкт-петербургский клуб «Зенит» и калининградская команда «Балтика». Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Главным судьёй встречи был назначен Алексей Сухой. Итоговый результат встречи — 1:0 в пользу хозяев поля.

На 75-й минуте защитник «Балтики» Кевин Андраде забил мяч, однако гол был отменён после видеопросмотра VAR из-за положения вне игры. Ключевой гол матча состоялся на 87-й минуте, когда нападающий «Зенита» Луис Энрике смог точно поразить ворота соперника.

После проведённых 19 туров в чемпионате России петербуржцы набрали 42 очка, что обеспечило им лидирующую позицию в турнирной таблице. Калининградская «Балтика» с 35 очками занимает пятое место, продолжая борьбу за высокие позиции.

В следующем туре «Зенит» сыграет против «Оренбурга» 8 марта, в то время как «Балтика» встретится с командой «Ростов» 7 марта. Эти встречи станут важным этапом в борьбе за места в верхней части таблицы.