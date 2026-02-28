Два клуба претендуют на полузащитника "Манчестер Юнайтед"

Дата публикации: 28-02-2026 02:35

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Маунт может покинуть клуб по завершении нынешнего сезона.

Согласно информации Football Insider, интерес к 27-летнему английскому футболисту проявляют такие клубы, как "Астон Вилла" и "Фулхэм". Маунт сталкивается с регулярными травмами, из-за чего его позиция в составе "Манчестер Юнайтед" остаётся нестабильной и неопределённой.

При этом отмечается, что "Манчестер Юнайтед" вряд ли будет готов отпустить хавбека в предстоящем летнем трансферном окне, если команда сумеет выйти в Лигу чемпионов. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Мэйсона Маунта оценивается в 32 миллиона евро, тогда как в 2023 году манкунианцы заплатили за его переход из "Челси" около 68 миллионов евро, что является значительной суммой.

С учётом текущей формы и частоты травм, судьба Маунта в "Манчестер Юнайтед" остаётся вопросом, который решится ближе к окончанию сезона. Если игрок не сможет показать стабильную игру и полностью оправдать ожидания, его трансфер вполне может состояться — при этом клубы из Премьер-лиги продолжают проявлять к нему интерес.