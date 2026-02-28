Полузащитник "Реала" рискует не сыграть на чемпионате мира

Дата публикации: 28-02-2026 02:36

Полузащитник клуба "Реал" Джуд Беллингем может пропустить ближайший чемпионат мира, который пройдет в составе сборной Англии.

Согласно информации от MatchDay Central, 22-летний футболист вновь получил серьёзную травму, и его участие в национальной команде остаётся под вопросом. Главный тренер сборной Англии Томас Тухель рассматривает возможность не включать Беллингема в окончательный состав на турнир, который стартует в июне и продлится до июля в США, Канаде и Мексике.

Сообщается, что немецкий наставник планирует на чемпионат мира взять только тех игроков, которые на данный момент находятся в отличной физической форме, независимо от их статуса, звёздности или значимости в команде.

Это означает, что даже ключевые и высококлассные футболисты, если не будут полностью готовы, могут остаться за бортом. Решение Тухеля подчёркивает серьёзность подхода к отбору команды и важность максимальной готовности каждого игрока, учитывая интенсивность и уровень мирового первенства. Для Джуда Беллингема травма стала серьёзным ударом, и теперь многое будет зависеть от темпов его восстановления, чтобы доказать готовность выступить на главном футбольном турнире.