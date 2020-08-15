01:19 ()
Свернуть список

Атлетик - Хетафе 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
15 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 1-й тур
Атлетик Б
Хетафе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Хетафе, которое состоится 15 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Хетафе
Хетафе
Испания вр Алекс Падилья
2 Испания зщ Андони Горосабель
4 Испания зщ Айтор Паредес
5 Испания зщ Ерай Альварес
17 Испания зщ Юри Берчиче
24 Испания пз Беньят Прадос
6 Испания пз Микель Весга
9 Гана пз Иньяки Уильямс
8 Испания пз Ойан Сансет
11 Испания пз Нико Уильямс
12 Испания нп Горка Гурусета
13 Испания вр Давид Сория
21 Испания зщ Хуан Иглесиас
2 Того зщ Джене
15 Парагвай зщ Омар Альдерете
16 Испания зщ Диего Рико
7 Испания пз Алекс Сола
8 Уругвай пз Мауро Арамбарри
5 Испания пз Луис Милья
6 Нигерия пз Chrisantus Uche
Доминиканская Республика нп Петер Федерико
17 Испания нп Карлес Сайоль
Главные тренеры
Испания Эрнесто Вальверде
Испания Хосе Бордалас
История личных встреч
03.05.2024 Испания - Примера 34-й тур Хетафе0 : 2Атлетик Б
27.09.2023 Испания - Примера 7-й тур Атлетик Б2 : 2Хетафе
01.04.2023 Испания - Примера 27-й тур Атлетик Б0 : 0Хетафе
18.10.2022 Испания - Примера 10-й тур Хетафе2 : 2Атлетик Б
18.03.2022 Испания - Примера 29-й тур Атлетик Б1 : 1Хетафе
06.12.2021 Испания - Примера 16-й тур Хетафе0 : 0Атлетик Б
25.01.2021 Испания - Примера 20-й тур Атлетик Б5 : 1Хетафе
29.11.2020 Испания - Примера 11-й тур Хетафе1 : 1Атлетик Б
02.02.2020 Испания - Примера 22-й тур Атлетик Б0 : 2Хетафе
24.08.2019 Испания - Примера 2-й тур Хетафе1 : 1Атлетик Б
10.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 4 : 0Атлетик Б
25.05.2024 Испания - Примера 38-й тур 0 : 1Атлетик Б
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур Атлетик Б2 : 0
15.05.2024 Испания - Примера 36-й тур 2 : 1Атлетик Б
11.05.2024 Испания - Примера 35-й тур Атлетик Б2 : 2
03.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Хетафе1 : 3
26.05.2024 Испания - Примера 38-й тур Хетафе1 : 2
18.05.2024 Испания - Примера 37-й тур 1 : 0Хетафе
15.05.2024 Испания - Примера 36-й тур Хетафе0 : 3
12.05.2024 Испания - Примера 35-й тур 1 : 0Хетафе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Жирона00
2
Лига чемпионов
Леганес00
3
Лига чемпионов
Севилья00
4
Лига чемпионов
Хетафе00
5
Лига Европы
Лас-Пальмас00
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетик Б00
7 Райо Вальекано00
8 Осасуна00
9 Эспаньол00
10 Реал Сосьедад00
11 Бетис00
12 Реал Мадрид00
13 Барселона00
14 Мальорка00
15 Алавес00
16 Атлетико М00
17 Сельта00
18
Зона вылета
Вильярреал00
19
Зона вылета
Валенсия00
20
Зона вылета
Вальядолид00

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close