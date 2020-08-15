Атлетик - Хетафе 15 Августа прямая трансляция
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
15 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Хетафе, которое состоится 15 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Хетафе
Хетафе
|вр
|Алекс Падилья
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|5
|зщ
|Ерай Альварес
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|24
|пз
|Беньят Прадос
|6
|пз
|Микель Весга
|9
|пз
|Иньяки Уильямс
|8
|пз
|Ойан Сансет
|11
|пз
|Нико Уильямс
|12
|нп
|Горка Гурусета
|13
|вр
|Давид Сория
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|2
|зщ
|Джене
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|16
|зщ
|Диего Рико
|7
|пз
|Алекс Сола
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|5
|пз
|Луис Милья
|6
|пз
|Chrisantus Uche
|нп
|Петер Федерико
|17
|нп
|Карлес Сайоль
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Хосе Бордалас
История личных встреч
|03.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 2
|27.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 2
|01.04.2023
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 0
|18.10.2022
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 2
|18.03.2022
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 1
|06.12.2021
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 0
|25.01.2021
|Испания - Примера
|20-й тур
|5 : 1
|29.11.2020
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 1
|02.02.2020
|Испания - Примера
|22-й тур
|0 : 2
|24.08.2019
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 1
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 0
|25.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 1
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 0
|15.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 1
|11.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 2
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 3
|26.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 2
|18.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 0
|15.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 3
|12.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Жирона
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Леганес
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Севилья
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Хетафе
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Лас-Пальмас
|0
|0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|0
|0
|7
|Райо Вальекано
|0
|0
|8
|Осасуна
|0
|0
|9
|Эспаньол
|0
|0
|10
|Реал Сосьедад
|0
|0
|11
|Бетис
|0
|0
|12
|Реал Мадрид
|0
|0
|13
|Барселона
|0
|0
|14
|Мальорка
|0
|0
|15
|Алавес
|0
|0
|16
|Атлетико М
|0
|0
|17
|Сельта
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Вильярреал
|0
|0
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|0
|0
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|0
|0