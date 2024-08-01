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Ротор - Балтика 16 Августа прямая трансляция

16 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 6-й тур
РоторБалтика

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - Балтика, которое состоится 16 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ротор
Волгоград
Балтика
Калининград
Главные тренеры
Россия Денис Константинович Бояринцев
Россия Александр Александрович Грищенко
История личных встреч
19.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Балтика1 : 2Ротор
21.11.2021 ФНЛ - Первый дивизион 24-й тур Балтика2 : 1Ротор
14.08.2021 ФНЛ - Первый дивизион 6-й тур Ротор1 : 1Балтика
21.09.2019 ФНЛ - Первый дивизион 14-й тур Балтика2 : 1Ротор
07.04.2019 ФНЛ - Первый дивизион 30-й тур Ротор1 : 0Балтика
19.09.2018 ФНЛ - Первый дивизион 12-й тур Балтика1 : 1Ротор
17.03.2018 ФНЛ - Первый дивизион 28-й тур Балтика1 : 0Ротор
27.08.2017 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур Ротор0 : 1Балтика
31.03.2014 ФНЛ - Первый дивизион 29-й тур Ротор1 : 2Балтика
28.08.2013 ФНЛ - Первый дивизион 11-й тур Балтика0 : 2Ротор
11.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур 0 : 1Ротор
04.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур 1 : 0Ротор
29.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур Ротор0 : 1
22.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Ротор1 : 1
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур 0 : 1Ротор
10.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур 1 : 1Балтика
09.08.2024 Россия - МФЛ 18-й тур Балтика1 : 1
02.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур Балтика2 : 0
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур 0 : 1Балтика
26.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур Балтика1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т513
2
Повышение
Урал510
3
Стыковая зона
Нефтехимик510
4
Стыковая зона
Чайка59
5 Сокол59
6 Торпедо М59
7 Родина58
8 Балтика57
9 Сочи57
10 Алания57
11 Ротор57
12 Енисей56
13 КАМАЗ54
14 Тюмень54
15 СКА-Хабаровск54
16
Зона вылета
Черноморец53
17
Зона вылета
Уфа53
18
Зона вылета
Шинник51

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