Ротор - Балтика 16 Августа прямая трансляция
16 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - Балтика, которое состоится 16 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ротор
Волгоград
Балтика
Калининград
Главные тренеры
|Денис Константинович Бояринцев
|Александр Александрович Грищенко
История личных встреч
|19.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 2
|21.11.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|24-й тур
|2 : 1
|14.08.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|6-й тур
|1 : 1
|21.09.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|14-й тур
|2 : 1
|07.04.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|30-й тур
|1 : 0
|19.09.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|12-й тур
|1 : 1
|17.03.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|28-й тур
|1 : 0
|27.08.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|0 : 1
|31.03.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|29-й тур
|1 : 2
|28.08.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|11-й тур
|0 : 2
|11.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 1
|04.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 0
|29.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|0 : 1
|22.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 1
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|0 : 1
|10.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|1 : 1
|09.08.2024
|Россия - МФЛ
|18-й тур
|1 : 1
|02.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|2 : 0
|02.08.2024
|Россия - МФЛ
|17-й тур
|0 : 1
|26.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|5
|13
| 2
Повышение
|Урал
|5
|10
| 3
Стыковая зона
|Нефтехимик
|5
|10
| 4
Стыковая зона
|Чайка
|5
|9
|5
|Сокол
|5
|9
|6
|Торпедо М
|5
|9
|7
|Родина
|5
|8
|8
|Балтика
|5
|7
|9
|Сочи
|5
|7
|10
|Алания
|5
|7
|11
|Ротор
|5
|7
|12
|Енисей
|5
|6
|13
|КАМАЗ
|5
|4
|14
|Тюмень
|5
|4
|15
|СКА-Хабаровск
|5
|4
| 16
Зона вылета
|Черноморец
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Уфа
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Шинник
|5
|1