Грайфсвальдер - Унион 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Грайфсвальд (Грайфсвальд, Германия), вместимость: 8000
17 Августа 2024 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Грайфсвальдер - Унион, которое состоится 17 Августа 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Грайфсвальд (Грайфсвальд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Грайфсвальдер
Грайфсвальд
Унион
Берлин
История личных встреч
|07.08.2021
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 4
|09.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|3 : 2
|05.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 4
|28.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 0