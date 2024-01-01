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Грайфсвальдер - Унион 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Грайфсвальд (Грайфсвальд, Германия), вместимость: 8000
17 Августа 2024 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
Грайфсвальдер
Унион

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Грайфсвальдер - Унион, которое состоится 17 Августа 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Грайфсвальд (Грайфсвальд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Грайфсвальдер
Грайфсвальд
Унион
Берлин
История личных встреч
07.08.2021Кубок Германии1-й раундГрайфсвальдер2 : 4
09.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Унион1 : 1
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й турУнион2 : 1
11.05.2024Германия - Бундеслига33-й тур3 : 2Унион
05.05.2024Германия - Бундеслига32-й турУнион3 : 4
28.04.2024Германия - Бундеслига31-й тур0 : 0Унион

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