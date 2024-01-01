Насьонал - Спортинг 17 Августа прямая трансляция
Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 5200
17 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 2-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - Спортинг, которое состоится 17 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейра (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Насьонал
Фуншал
Спортинг
Лиссабон
|37
|вр
|Лукас
|22
|зщ
|Gustavo García dos Santos
|4
|зщ
|Ulisses Rocha
|38
|зщ
|José Vitor Lima Cardoso
|5
|зщ
|Жозе Гомеш
|10
|пз
|Луиш Эстевеш
|88
|пз
|Matheus dos Santos Dias
|19
|пз
|Мигель Баэса
|11
|пз
|Найджел Томас
|70
|пз
|Арвин Аппиа
|9
|нп
|Адриан Буцке
|13
|вр
|Владан Ковачевич
|72
|зщ
|Эдуарду Куарежма
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|21
|зщ
|Джени Катамо
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|8
|пз
|Педру Гонсалвеш
|57
|пз
|Джовани Кенда
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
Главные тренеры
|Рубен Аморим
История личных встреч
|01.05.2021
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 0
|08.01.2021
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|0 : 2
|19.04.2019
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|0 : 1
|16.12.2018
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|5 : 2
|18.03.2017
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|2 : 0
|28.10.2016
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 0
|13.02.2016
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|0 : 4
|21.09.2015
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 0
|02.05.2015
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|2 : 0
|08.04.2015
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 0
|10.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 1
|11.01.2024
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 1 4 : 2
|25.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 0 6 : 5
|25.04.2023
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 2
|12.04.2023
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 5
|09.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 1
|03.08.2024
|Суперкубок Португалии 2024
|Финал
|3 : 4 ДВ
|26.05.2024
|Кубок Португалии
|Финал
|2 : 1 ДВ
|18.05.2024
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|3 : 0
|11.05.2024
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|2
|6
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Спортинг
|1
|3
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Фамаликан
|1
|3
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|2
|3
|5
|Морейренсе
|1
|3
|6
|Витория Гимарайнш
|1
|3
|7
|Боавишта
|1
|3
|8
|Насьонал
|1
|1
|9
|Эштрела
|1
|1
|10
|Брага
|1
|1
|11
|АВС
|1
|1
|12
|Фаренсе
|1
|0
|13
|Арока
|1
|0
|14
|Каза Пия
|1
|0
|15
|Риу Аве
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Бенфика
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Эшторил
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Жил Висенте
|1
|0