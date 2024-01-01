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Насьонал - Спортинг 17 Августа прямая трансляция

Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 5200
17 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 2-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Насьонал
Спортинг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - Спортинг, которое состоится 17 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейра (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Насьонал
Фуншал
Спортинг
Лиссабон
37 Бразилия вр Лукас
22 Бразилия зщ Gustavo García dos Santos
4 Бразилия зщ Ulisses Rocha
38 Бразилия зщ José Vitor Lima Cardoso
5 Португалия зщ Жозе Гомеш
10 Португалия пз Луиш Эстевеш
88 Бразилия пз Matheus dos Santos Dias
19 Испания пз Мигель Баэса
11 Нидерланды пз Найджел Томас
70 Англия пз Арвин Аппиа
9 Испания нп Адриан Буцке
13 Босния и Герцеговина вр Владан Ковачевич
72 Португалия зщ Эдуарду Куарежма
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
21 Мозамбик зщ Джени Катамо
42 Дания пз Мортен Юльманн
5 Япония пз Хидемаса Морита
8 Португалия пз Педру Гонсалвеш
57 Португалия пз Джовани Кенда
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
9 Швеция нп Виктор Дьёкереш
Главные тренеры
Португалия Рубен Аморим
История личных встреч
01.05.2021 Португалия - Примейра 30-й тур Спортинг2 : 0Насьонал
08.01.2021 Португалия - Примейра 13-й тур Насьонал0 : 2Спортинг
19.04.2019 Португалия - Примейра 30-й тур Насьонал0 : 1Спортинг
16.12.2018 Португалия - Примейра 13-й тур Спортинг5 : 2Насьонал
18.03.2017 Португалия - Примейра 26-й тур Спортинг2 : 0Насьонал
28.10.2016 Португалия - Примейра 9-й тур Насьонал0 : 0Спортинг
13.02.2016 Португалия - Примейра 22-й тур Насьонал0 : 4Спортинг
21.09.2015 Португалия - Примейра 5-й тур Спортинг1 : 0Насьонал
02.05.2015 Португалия - Примейра 31-й тур Спортинг2 : 0Насьонал
08.04.2015 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч Спортинг1 : 0Насьонал
10.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур 1 : 1Насьонал
11.01.2024 Кубок Португалии 1/8 финала 1 : 1 4 : 2Насьонал
25.11.2023 Кубок Португалии 1/16 финала Насьонал0 : 0 6 : 5
25.04.2023 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч 2 : 2Насьонал
12.04.2023 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч Насьонал0 : 5
09.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур Спортинг3 : 1
03.08.2024 Суперкубок Португалии 2024 Финал Спортинг3 : 4 ДВ
26.05.2024 Кубок Португалии Финал 2 : 1 ДВСпортинг
18.05.2024 Португалия - Примейра 34-й тур Спортинг3 : 0
11.05.2024 Португалия - Примейра 33-й тур 0 : 1Спортинг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту26
2
Квалификация Лиги чемпионов
Спортинг13
3
Квалификация Лиги Европы
Фамаликан13
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара23
5 Морейренсе13
6 Витория Гимарайнш13
7 Боавишта13
8 Насьонал11
9 Эштрела11
10 Брага11
11 АВС11
12 Фаренсе10
13 Арока10
14 Каза Пия10
15 Риу Аве10
16
Стыковая зона
Бенфика10
17
Зона вылета
Эшторил10
18
Зона вылета
Жил Висенте10

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