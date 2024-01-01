Днепр М - Слуцк 17 Августа прямая трансляция
17 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр М - Слуцк, которое состоится 17 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Днепр М
Могилёв
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
|06.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|0 : 1
|30.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 2
|15.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|2 : 2
|26.10.2018
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 0
|12.06.2018
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|5 : 0
|26.11.2017
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|0 : 0
|01.07.2017
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|1 : 0
|29.11.2014
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 1
|19.10.2014
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|2 : 0
|31.08.2014
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|0 : 2
|11.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|3 : 1
|03.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|28.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 1
|14.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 1
|07.07.2024
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 3
|11.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 0
|03.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|27.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 3
|13.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 5
|07.07.2024
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Торпедо-БелАЗ
|17
|36
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|15
|35
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|16
|34
|4
|Динамо-Брест
|18
|32
|5
|Витебск
|17
|28
|6
|Славия-Мозырь
|17
|26
|7
|Арсенал
|17
|24
|8
|Ислочь
|17
|23
|9
|Слуцк
|17
|22
|10
|Гомель
|17
|22
|11
|БАТЭ
|17
|20
|12
|Нафтан
|16
|16
|13
|Сморгонь
|16
|16
|14
|Минск
|16
|8
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|17
|8
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|18
|-4