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Днепр М - Слуцк 17 Августа прямая трансляция

17 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 18-й тур
Днепр М
Слуцк

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр М - Слуцк, которое состоится 17 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Днепр М
Могилёв
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
06.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Слуцк0 : 1Днепр М
30.09.2022 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Днепр М1 : 2Слуцк
15.05.2022 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Слуцк2 : 2Днепр М
26.10.2018 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Днепр М2 : 0Слуцк
12.06.2018 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Слуцк5 : 0Днепр М
26.11.2017 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Днепр М0 : 0Слуцк
01.07.2017 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Слуцк1 : 0Днепр М
29.11.2014 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Днепр М1 : 1Слуцк
19.10.2014 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Слуцк2 : 0Днепр М
31.08.2014 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Днепр М0 : 2Слуцк
11.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 3 : 1Днепр М
03.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Днепр М1 : 2
28.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала Днепр М0 : 1
14.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 1Днепр М
07.07.2024 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Днепр М2 : 3
11.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Слуцк1 : 0
03.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 1 : 2Слуцк
27.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала 0 : 3Слуцк
13.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 5Слуцк
07.07.2024 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 1 : 4Слуцк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Торпедо-БелАЗ1736
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1535
3
Квалификация Лиги конференций
Неман1634
4 Динамо-Брест1832
5 Витебск1728
6 Славия-Мозырь1726
7 Арсенал1724
8 Ислочь1723
9 Слуцк1722
10 Гомель1722
11 БАТЭ1720
12 Нафтан1616
13 Сморгонь1616
14 Минск168
15
Зона вылета
Днепр М178
16
Зона вылета
Шахтёр С18-4

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