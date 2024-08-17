Дила - Телави 17 Августа прямая трансляция
17 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 21-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дила - Телави, которое состоится 17 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дила
Гори
Телави
Телави
История личных встреч
|02.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 1
|11.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 0
|02.12.2023
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|3 : 1
|28.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|2 : 1
|01.06.2023
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|6 : 1
|21.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|2 : 2
|26.11.2022
|Грузия - Высшая лига
|35-й тур
|1 : 1
|09.09.2022
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 0
|15.06.2022
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 0
|18.04.2022
|Грузия - Высшая лига
|8-й тур
|2 : 1
|11.08.2024
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|0 : 1
|03.08.2024
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 0
|02.06.2024
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|27.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 2
|23.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|0 : 0
|10.08.2024
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|0 : 1
|04.08.2024
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 1
|01.06.2024
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 0
|28.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 0
|24.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Дила
|20
|43
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо Кт
|19
|38
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|19
|33
|4
|Динамо Бт
|20
|33
|5
|Динамо Тб
|20
|25
|6
|Колхети-1913
|20
|24
|7
|Самгурали
|20
|22
| 8
Стыковая зона
|Гагра
|20
|21
| 9
Стыковая зона
|Телави
|20
|18
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|20
|11