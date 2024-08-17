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Дила - Телави 17 Августа прямая трансляция

17 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 21-й тур
Дила
Телави

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дила - Телави, которое состоится 17 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дила
Гори
Телави
Телави
История личных встреч
02.05.2024 Грузия - Высшая лига 12-й тур Телави0 : 1Дила
11.03.2024 Грузия - Высшая лига 3-й тур Дила1 : 0Телави
02.12.2023 Грузия - Высшая лига 36-й тур Дила3 : 1Телави
28.09.2023 Грузия - Высшая лига 27-й тур Телави2 : 1Дила
01.06.2023 Грузия - Высшая лига 18-й тур Дила6 : 1Телави
21.04.2023 Грузия - Высшая лига 9-й тур Телави2 : 2Дила
26.11.2022 Грузия - Высшая лига 35-й тур Телави1 : 1Дила
09.09.2022 Грузия - Высшая лига 26-й тур Дила0 : 0Телави
15.06.2022 Грузия - Высшая лига 17-й тур Телави0 : 0Дила
18.04.2022 Грузия - Высшая лига 8-й тур Дила2 : 1Телави
11.08.2024 Грузия - Высшая лига 20-й тур 0 : 1Дила
03.08.2024 Грузия - Высшая лига 19-й тур Дила0 : 0
02.06.2024 Грузия - Высшая лига 18-й тур Дила1 : 1
27.05.2024 Грузия - Высшая лига 17-й тур 0 : 2Дила
23.05.2024 Грузия - Высшая лига 16-й тур 0 : 0Дила
10.08.2024 Грузия - Высшая лига 20-й тур Телави0 : 1
04.08.2024 Грузия - Высшая лига 19-й тур 1 : 1Телави
01.06.2024 Грузия - Высшая лига 18-й тур 1 : 0Телави
28.05.2024 Грузия - Высшая лига 17-й тур Телави0 : 0
24.05.2024 Грузия - Высшая лига 16-й тур Телави2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила2043
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт1938
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало1933
4 Динамо Бт2033
5 Динамо Тб2025
6 Колхети-19132024
7 Самгурали2022
8
Стыковая зона
Гагра2021
9
Стыковая зона
Телави2018
10
Зона вылета
Самтредиа2011

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