Сокол - Уфа 18 Августа прямая трансляция
18 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Уфа, которое состоится 18 Августа 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сокол
Саратов
Уфа
Уфа
Главные тренеры
|Алексей Анатольевич Бага
|Евгений Валерьевич Харлачёв
История личных встреч
|24.08.2010
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010
|16-й тур
|2 : 0
|19.05.2010
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010
|4-й тур
|0 : 1
|08.08.2009
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009
|18-й тур
|1 : 1
|29.04.2009
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009
|2-й тур
|1 : 1
|10.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|1 : 1
|03.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 0
|27.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 0
|20.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 0
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|1 : 1
|12.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 2
|02.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|2 : 2
|26.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 1
|21.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|2 : 1
|15.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|6
|14
| 2
Повышение
|Торпедо М
|6
|12
| 3
Стыковая зона
|Нефтехимик
|6
|10
| 4
Стыковая зона
|Урал
|5
|10
|5
|Ротор
|6
|10
|6
|Чайка
|5
|9
|7
|Родина
|6
|9
|8
|Сокол
|5
|9
|9
|Алания
|6
|8
|10
|Балтика
|6
|7
|11
|Сочи
|5
|7
|12
|КАМАЗ
|6
|7
|13
|Енисей
|5
|6
|14
|Тюмень
|5
|4
|15
|СКА-Хабаровск
|6
|4
| 16
Зона вылета
|Черноморец
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Уфа
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Шинник
|6
|2