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Сокол - Уфа 18 Августа прямая трансляция

18 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 6-й тур
СоколУфа

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Уфа, которое состоится 18 Августа 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сокол
Саратов
Уфа
Уфа
Главные тренеры
Беларусь Алексей Анатольевич Бага
Россия Евгений Валерьевич Харлачёв
История личных встреч
24.08.2010 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010 16-й тур Сокол2 : 0Уфа
19.05.2010 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010 4-й тур Уфа0 : 1Сокол
08.08.2009 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009 18-й тур Сокол1 : 1Уфа
29.04.2009 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009 2-й тур Уфа1 : 1Сокол
10.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур Сокол1 : 1
03.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур 0 : 0Сокол
27.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур Сокол1 : 0
20.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Сокол1 : 0
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур 1 : 1Сокол
12.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур Уфа0 : 2
02.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур Уфа2 : 2
26.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур 1 : 1Уфа
21.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур 2 : 1Уфа
15.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур 0 : 0Уфа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т614
2
Повышение
Торпедо М612
3
Стыковая зона
Нефтехимик610
4
Стыковая зона
Урал510
5 Ротор610
6 Чайка59
7 Родина69
8 Сокол59
9 Алания68
10 Балтика67
11 Сочи57
12 КАМАЗ67
13 Енисей56
14 Тюмень54
15 СКА-Хабаровск64
16
Зона вылета
Черноморец53
17
Зона вылета
Уфа53
18
Зона вылета
Шинник62

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