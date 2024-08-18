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Анже - Ланс 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
18 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Анже
Ланс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Ланс, которое состоится 18 Августа 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анже
Анже
Ланс
Ланс
30Кот-д'ИвуарврЯхья Фофана
2ГаитизщКарлан Аркюс
22БенинзщСедрик Унтонджи
21ФранциязщЖордан Лефор
26ФранцияпзФлоран Анен
6Кот-д'ИвуарпзЖан-Эде Аолу
8СенегалпзЖозеф Лопи
10АлжирпзХимад Абделли
28АлжирпзФарид Эль-Мелали
18ГабоннпДжим Аллевина
9ФранциянпЛуа Дьони
30ФранцияврБрис Самба
24ФранциязщЖонатан Гради
20ФранциязщМаланг Сарр
14АргентиназщФакундо Медина
29ПольшазщПшемыслав Франковски
3КолумбиязщДейвер Мачадо
26СенегалпзНампали Менди
28ФранцияпзАдриен Томассон
10ПортугалиянпДавид Кошта
7ФранциянпФлорьян Сотока
22ФранциянпУэсли Саид
Главные тренеры
ФранцияАлександр Дюжо
БельгияУильям Стилл
История личных встреч
18.03.2023Франция - Лига 128-й турЛанс3 : 0Анже
05.11.2022Франция - Лига 114-й турАнже1 : 2Ланс
27.02.2022Франция - Лига 126-й турАнже1 : 2Ланс
26.11.2021Франция - Лига 115-й турЛанс2 : 2Анже
28.02.2021Франция - Лига 127-й турАнже2 : 2Ланс
29.11.2020Франция - Лига 112-й турЛанс1 : 3Анже
17.05.2024Франция - Лига 238-й турАнже0 : 0
10.05.2024Франция - Лига 237-й тур1 : 2Анже
03.05.2024Франция - Лига 236-й турАнже2 : 1
27.04.2024Франция - Лига 235-й тур3 : 1Анже
23.04.2024Франция - Лига 234-й тур1 : 2Анже
19.05.2024Франция - Лига 134-й турЛанс2 : 2
12.05.2024Франция - Лига 133-й тур1 : 1Ланс
03.05.2024Франция - Лига 132-й турЛанс2 : 0
28.04.2024Франция - Лига 131-й тур2 : 1Ланс
20.04.2024Франция - Лига 130-й турЛанс1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель13
2
Лига чемпионов
ПСЖ13
3
Лига чемпионов
Лилль13
4
Квалификация Лиги чемпионов
Анже00
5
Лига Европы
Осер00
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс00
7 Лион00
8 Монако00
9 Нант00
10 Ницца00
11 Страсбург00
12 Ренн00
13 Сент-Этьен00
14 Тулуза00
15 Монпелье00
16
Стыковая зона
Реймс10
17
Зона вылета
Гавр10
18
Зона вылета
Брест10

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