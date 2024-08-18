Анже - Ланс 18 Августа прямая трансляция
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
18 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Ланс, которое состоится 18 Августа 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анже
Анже
Ланс
Ланс
|30
|вр
|Яхья Фофана
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
|22
|зщ
|Седрик Унтонджи
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|26
|пз
|Флоран Анен
|6
|пз
|Жан-Эде Аолу
|8
|пз
|Жозеф Лопи
|10
|пз
|Химад Абделли
|28
|пз
|Фарид Эль-Мелали
|18
|нп
|Джим Аллевина
|9
|нп
|Луа Дьони
|30
|вр
|Брис Самба
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|20
|зщ
|Маланг Сарр
|14
|зщ
|Факундо Медина
|29
|зщ
|Пшемыслав Франковски
|3
|зщ
|Дейвер Мачадо
|26
|пз
|Нампали Менди
|28
|пз
|Адриен Томассон
|10
|нп
|Давид Кошта
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|22
|нп
|Уэсли Саид
Главные тренеры
|Александр Дюжо
|Уильям Стилл
История личных встреч
|18.03.2023
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|3 : 0
|05.11.2022
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 2
|27.02.2022
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 2
|26.11.2021
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 2
|28.02.2021
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 2
|29.11.2020
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 3
|17.05.2024
|Франция - Лига 2
|38-й тур
|0 : 0
|10.05.2024
|Франция - Лига 2
|37-й тур
|1 : 2
|03.05.2024
|Франция - Лига 2
|36-й тур
|2 : 1
|27.04.2024
|Франция - Лига 2
|35-й тур
|3 : 1
|23.04.2024
|Франция - Лига 2
|34-й тур
|1 : 2
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 2
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
|03.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|2 : 0
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|2 : 1
|20.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|1
|3
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Анже
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Осер
|0
|0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|0
|0
|7
|Лион
|0
|0
|8
|Монако
|0
|0
|9
|Нант
|0
|0
|10
|Ницца
|0
|0
|11
|Страсбург
|0
|0
|12
|Ренн
|0
|0
|13
|Сент-Этьен
|0
|0
|14
|Тулуза
|0
|0
|15
|Монпелье
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Реймс
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Гавр
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Брест
|1
|0