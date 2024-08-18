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Ян - Бохум 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Янштадион (Регенсбург, Германия), вместимость: 15224
18 Августа 2024 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
Ян
Бохум

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ян - Бохум, которое состоится 18 Августа 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Янштадион (Регенсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ян
Регенсбург
Бохум
Бохум
Главные тренеры
ГерманияПетер Цейдлер
История личных встреч
09.05.2021Германия - Вторая Бундеслига32-й турБохум5 : 1Ян
10.01.2021Германия - Вторая Бундеслига15-й турЯн0 : 2Бохум
22.12.2019Германия - Вторая Бундеслига18-й турБохум2 : 3Ян
28.07.2019Германия - Вторая Бундеслига1-й турЯн3 : 1Бохум
05.04.2019Германия - Вторая Бундеслига28-й турЯн2 : 1Бохум
29.10.2018Германия - Вторая Бундеслига11-й турБохум3 : 3Ян
13.05.2018Германия - Вторая Бундеслига34-й турБохум1 : 1Ян
09.12.2017Германия - Вторая Бундеслига17-й турЯн0 : 1Бохум
09.08.2024Германия — Вторая Бундеслига2-й турЯн1 : 0
03.08.2024Германия — Вторая Бундеслига1-й тур2 : 0Ян
28.05.2024Германия - Переходные матчи (2-3)Переходные матчи (2-3). 2-й матч1 : 2Ян
24.05.2024Германия - Переходные матчи (2-3)Переходные матчи (2-3). 1-й матчЯн2 : 2
14.08.2023Кубок Германии1-й раундЯн1 : 2
10.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20240 : 6Бохум
27.05.2024Германия - Переходные матчиПереходные матчи. 2-й матч0 : 3 5 : 6Бохум
23.05.2024Германия - Переходные матчиПереходные матчи. 1-й матчБохум0 : 3
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й тур4 : 1Бохум
12.05.2024Германия - Бундеслига33-й турБохум0 : 5

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