Ян - Бохум 18 Августа прямая трансляция
Стадион: Янштадион (Регенсбург, Германия), вместимость: 15224
18 Августа 2024 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ян - Бохум, которое состоится 18 Августа 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Янштадион (Регенсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ян
Регенсбург
Бохум
Бохум
Главные тренеры
|Петер Цейдлер
История личных встреч
|09.05.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|5 : 1
|10.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|0 : 2
|22.12.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|2 : 3
|28.07.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|3 : 1
|05.04.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|2 : 1
|29.10.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|3 : 3
|13.05.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 1
|09.12.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|0 : 1
|09.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|1 : 0
|03.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0
|28.05.2024
|Германия - Переходные матчи (2-3)
|Переходные матчи (2-3). 2-й матч
|1 : 2
|24.05.2024
|Германия - Переходные матчи (2-3)
|Переходные матчи (2-3). 1-й матч
|2 : 2
|14.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 2
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 6
|27.05.2024
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|0 : 3 5 : 6
|23.05.2024
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|0 : 3
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 1
|12.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 5