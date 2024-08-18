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Гомель - БАТЭ 18 Августа прямая трансляция

Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
18 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 18-й тур
Гомель
БАТЭ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - БАТЭ, которое состоится 18 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гомель
Гомель
БАТЭ
Борисов
История личных встреч
06.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур БАТЭ1 : 3Гомель
26.09.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур БАТЭ1 : 2Гомель
18.03.2023 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Гомель0 : 2БАТЭ
04.09.2022 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Гомель0 : 1БАТЭ
21.05.2022 Кубок Беларуси Финал БАТЭ1 : 2Гомель
22.04.2022 Беларусь - Высшая лига 5-й тур БАТЭ2 : 1Гомель
02.08.2021 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Гомель2 : 2БАТЭ
03.04.2021 Беларусь - Высшая лига 3-й тур БАТЭ3 : 2Гомель
19.10.2019 Беларусь - Высшая лига 25-й тур БАТЭ1 : 1Гомель
01.06.2019 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Гомель0 : 2БАТЭ
11.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 1 : 1Гомель
03.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Гомель1 : 2
26.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала Гомель1 : 2
14.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 3Гомель
06.07.2024 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Гомель5 : 0
10.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур БАТЭ1 : 1
02.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур БАТЭ0 : 1
28.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала БАТЭ0 : 2
13.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 5БАТЭ
06.07.2024 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 0 : 0БАТЭ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман1737
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ1836
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1535
4 Динамо-Брест1832
5 Витебск1829
6 Славия-Мозырь1827
7 Арсенал1825
8 Слуцк1825
9 Ислочь1824
10 Гомель1722
11 БАТЭ1720
12 Нафтан1616
13 Сморгонь1616
14 Минск168
15
Зона вылета
Днепр М188
16
Зона вылета
Шахтёр С18-4

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