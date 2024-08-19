Акрон - Рубин 19 Августа прямая трансляция
Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
19 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Рубин, которое состоится 19 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Акрон
Тольятти
Рубин
Казань
Главные тренеры
|Заурбек Эдуардович Тедеев
|Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
|30.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 1-й тур
|4 : 0
|13.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|3 : 2
|18.01.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 4
|23.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|0 : 0
|15.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 2-й тур
|1 : 2
|10.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|03.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|30.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 1-й тур
|4 : 0
|27.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|14.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 2-й тур
|0 : 1
|09.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|09.08.2024
|Россия - МФЛ
|18-й тур
|2 : 0
|03.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|02.08.2024
|Россия - МФЛ
|17-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: «Акрон» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|5
|13
|2
|Динамо М
|5
|12
|3
|Локомотив М
|5
|12
|4
|Спартак М
|5
|10
|5
|Краснодар
|5
|9
|6
|Ростов
|5
|8
|7
|ЦСКА
|5
|7
|8
|Пари Нижний Новгород
|5
|6
|9
|Химки
|5
|5
|10
|Оренбург
|5
|5
|11
|Акрон
|4
|4
|12
|Рубин
|4
|4
| 13
Стыковая зона
|Крылья Советов
|5
|3
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|4
|3
| 15
Зона вылета
|Динамо Мх
|4
|2
| 16
Зона вылета
|Факел
|5
|1