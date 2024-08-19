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Акрон - Рубин 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
19 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур
Акрон
Рубин

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Рубин, которое состоится 19 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Акрон
Тольятти
Рубин
Казань
Главные тренеры
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
30.07.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 1-й тур Рубин4 : 0Акрон
13.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 31-й тур Рубин3 : 2Акрон
18.01.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Акрон2 : 4Рубин
23.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур Акрон0 : 0Рубин
15.08.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 2-й тур 1 : 2Акрон
10.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 2 : 2Акрон
03.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Акрон0 : 2
30.07.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 1-й тур Рубин4 : 0Акрон
27.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 0 : 2Акрон
14.08.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 2-й тур Рубин0 : 1
09.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 1 : 1Рубин
09.08.2024 Россия - МФЛ 18-й тур 2 : 0Рубин
03.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Рубин2 : 3
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур Рубин0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: «Акрон» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит513
2 Динамо М512
3 Локомотив М512
4 Спартак М510
5 Краснодар59
6 Ростов58
7 ЦСКА57
8 Пари Нижний Новгород56
9 Химки55
10 Оренбург55
11 Акрон44
12 Рубин44
13
Стыковая зона
Крылья Советов53
14
Стыковая зона
Ахмат43
15
Зона вылета
Динамо Мх42
16
Зона вылета
Факел51

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