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Кобленц - Вольфсбург 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Оберверт (Кобленц, Германия), вместимость: 10176
19 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
Кобленц
Вольфсбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кобленц - Вольфсбург, которое состоится 19 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Оберверт (Кобленц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кобленц
Кобленц
Вольфсбург
Вольфсбург
История личных встреч
11.08.2017Кубок Германии1-й раундКобленц2 : 3
19.01.2011Кубок Германии1/8 финалаКобленц1 : 4
28.10.2009Кубок Германии1/8 финала4 : 0
20.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20242 : 1Вольфсбург
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й турВольфсбург1 : 3
12.05.2024Германия - Бундеслига33-й тур2 : 0Вольфсбург
04.05.2024Германия - Бундеслига32-й турВольфсбург3 : 0
27.04.2024Германия - Бундеслига31-й тур1 : 2Вольфсбург

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