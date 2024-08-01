Кобленц - Вольфсбург 19 Августа прямая трансляция
Стадион: Оберверт (Кобленц, Германия), вместимость: 10176
19 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/32 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кобленц - Вольфсбург, которое состоится 19 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Оберверт (Кобленц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кобленц
Кобленц
Вольфсбург
Вольфсбург
История личных встреч
|11.08.2017
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 3
|19.01.2011
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 4
|28.10.2009
|Кубок Германии
|1/8 финала
|4 : 0
|20.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 3
|12.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 0
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2