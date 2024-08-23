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ПСЖ - Монпелье 23 Августа прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
23 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
ПСЖ
Монпелье

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Монпелье, которое состоится 23 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Монпелье
Монпелье
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
87 Португалия пз Жоау Невеш
17 Португалия пз Витинья
8 Испания пз Фабиан Руис
10 Франция нп Усман Дембеле
23 Франция нп Рандаль Коло Муани
29 Франция нп Брэдли Баркола
40 Франция вр Бенжамен Леком
29 Камерун зщ Энцо Чато
27 Швейцария зщ Бечир Омерагич
5 Мали зщ Модибо Саньян
77 Мали зщ Фалайе Сако
13 Франция пз Жорис Шотар
12 Франция пз Жордан Ферри
7 Франция пз Арно Норден
11 Франция пз Тежи Саванье
9 Иордания пз Мусса Аль-Тамари
8 Нигерия нп Акор Адамс
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Армения Мишель Дер Закарян
История личных встреч
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур Монпелье2 : 6ПСЖ
03.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур ПСЖ3 : 0Монпелье
01.02.2023 Франция - Лига 1 21-й тур Монпелье1 : 3ПСЖ
13.08.2022 Франция - Лига 1 2-й тур ПСЖ5 : 2Монпелье
14.05.2022 Франция - Лига 1 37-й тур Монпелье0 : 4ПСЖ
25.09.2021 Франция - Лига 1 8-й тур ПСЖ2 : 0Монпелье
12.05.2021 Кубок Франции 1/2 финала Монпелье2 : 2 5 : 6ПСЖ
22.01.2021 Франция - Лига 1 21-й тур ПСЖ4 : 0Монпелье
05.12.2020 Франция - Лига 1 13-й тур Монпелье1 : 3ПСЖ
01.02.2020 Франция - Лига 1 22-й тур ПСЖ5 : 0Монпелье
16.08.2024 Франция — Лига 1 1-й тур 1 : 4ПСЖ
10.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 1ПСЖ
07.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 2ПСЖ
25.05.2024 Кубок Франции Финал 1 : 2ПСЖ
19.05.2024 Франция - Лига 1 34-й тур 0 : 2ПСЖ
18.08.2024 Франция — Лига 1 1-й тур Монпелье1 : 1
19.05.2024 Франция - Лига 1 34-й тур 2 : 2Монпелье
12.05.2024 Франция - Лига 1 33-й тур Монпелье0 : 2
03.05.2024 Франция - Лига 1 32-й тур 1 : 2Монпелье
26.04.2024 Франция - Лига 1 31-й тур Монпелье1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура Лиги 1: «ПСЖ» — «Монпелье». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель13
2
Лига чемпионов
ПСЖ13
3
Лига чемпионов
Ренн13
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль13
5
Лига Европы
Осер13
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс13
7 Монако13
8 Страсбург11
9 Монпелье11
10 Нант11
11 Тулуза11
12 Ницца10
13 Анже10
14 Сент-Этьен10
15 Реймс10
16
Стыковая зона
Гавр10
17
Зона вылета
Лион10
18
Зона вылета
Брест10

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