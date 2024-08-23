ПСЖ - Монпелье 23 Августа прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
23 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Монпелье, которое состоится 23 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Монпелье
Монпелье
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|87
|пз
|Жоау Невеш
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|10
|нп
|Усман Дембеле
|23
|нп
|Рандаль Коло Муани
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|29
|зщ
|Энцо Чато
|27
|зщ
|Бечир Омерагич
|5
|зщ
|Модибо Саньян
|77
|зщ
|Фалайе Сако
|13
|пз
|Жорис Шотар
|12
|пз
|Жордан Ферри
|7
|пз
|Арно Норден
|11
|пз
|Тежи Саванье
|9
|пз
|Мусса Аль-Тамари
|8
|нп
|Акор Адамс
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Мишель Дер Закарян
История личных встреч
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 6
|03.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|3 : 0
|01.02.2023
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 3
|13.08.2022
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|5 : 2
|14.05.2022
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|0 : 4
|25.09.2021
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|2 : 0
|12.05.2021
|Кубок Франции
|1/2 финала
|2 : 2 5 : 6
|22.01.2021
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|4 : 0
|05.12.2020
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 3
|01.02.2020
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|5 : 0
|16.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 4
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|07.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|25.05.2024
|Кубок Франции
|Финал
|1 : 2
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 2
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 2
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 2
|03.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|26.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура Лиги 1: «ПСЖ» — «Монпелье». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Ренн
|1
|3
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Осер
|1
|3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|1
|3
|7
|Монако
|1
|3
|8
|Страсбург
|1
|1
|9
|Монпелье
|1
|1
|10
|Нант
|1
|1
|11
|Тулуза
|1
|1
|12
|Ницца
|1
|0
|13
|Анже
|1
|0
|14
|Сент-Этьен
|1
|0
|15
|Реймс
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Лион
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Брест
|1
|0