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Шеффилд Уэнсдей - Лидс Юнайтед 23 Августа прямая трансляция

Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39814
23 Августа 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 3-й тур
Шеффилд Уэнсдей
Лидс Юнайтед

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Лидс Юнайтед, которое состоится 23 Августа 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
08.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 2Лидс Юнайтед
02.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Лидс Юнайтед0 : 0Шеффилд Уэнсдей
11.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Лидс Юнайтед0 : 2Шеффилд Уэнсдей
26.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 0Лидс Юнайтед
13.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Лидс Юнайтед1 : 0Шеффилд Уэнсдей
28.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1Лидс Юнайтед
17.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Лидс Юнайтед1 : 2Шеффилд Уэнсдей
01.10.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Шеффилд Уэнсдей3 : 0Лидс Юнайтед
25.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Лидс Юнайтед1 : 0Шеффилд Уэнсдей
20.08.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 2Лидс Юнайтед
18.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур 4 : 0Шеффилд Уэнсдей
14.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд 1 : 2Шеффилд Уэнсдей
11.08.2024 Англия — Чемпионшип 1-й тур Шеффилд Уэнсдей4 : 0
26.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 2Шеффилд Уэнсдей
04.05.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 0 : 2Шеффилд Уэнсдей
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур 0 : 0Лидс Юнайтед
14.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Лидс Юнайтед0 : 3
10.08.2024 Англия — Чемпионшип 1-й тур Лидс Юнайтед3 : 3
26.05.2024 Англия - Чемпионшип Плей-офф. Финал Лидс Юнайтед0 : 1
16.05.2024 Англия - Чемпионшип Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч Лидс Юнайтед4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Бёрнли26
2
Повышение
Сандерленд26
3
Плей-офф
Уотфорд26
4
Плей-офф
Блэкберн Роверс24
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион24
6
Плей-офф
Бристоль Сити24
7 Суонси Сити23
8 Оксфорд Юнайтед23
9 Шеффилд Уэнсдей23
10 Ковентри Сити23
11 Мидлсбро23
12 Дерби Каунти23
13 Сток Сити23
14 Шеффилд Юнайтед22
15 Портсмут22
16 Лидс Юнайтед22
17 Халл Сити22
18 Куинз Парк Рейнджерс21
19 Норвич Сити21
20 Лутон Таун21
21 Плимут Аргайл21
22
Зона вылета
Миллуолл20
23
Зона вылета
Престон Норт Энд20
24
Зона вылета
Кардифф Сити20

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